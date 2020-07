Egresan primeros 2 pacientes recuperados de COVID-19 en Hospital General de Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán, a 9 de julio de 2020.- El Hospital General de Tacámbaro “María Zendejas”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registró los primeros dos egresos de pacientes recuperados a COVID-19.



Una de las altas corresponde a una mujer de 69 años, quien, pese a padecer diabetes e hipertensión arterial logró superar la enfermedad, gracias a los cuidados del personal de salud, durante los 9 días que permaneció hospitalizada.



El otro paciente es un hombre de 49 años, originario del municipio de Turicato, el cual estuvo 13 días en el área asignada para la atención de personas diagnosticadas con COVID-19.



Aún no existe cura o vacuna contra el COVID-19, por lo que el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para romper la cadena de contagio.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19.