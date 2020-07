Egresa el tercer paciente de COVID-19 del Hospital Comunitario de Tuzantla

Morelia, Michoacán, a 23 de julio de 2020.- Egresa el tercer paciente del Hospital Comunitario de Tuzantla de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), luego de vencer el COVID-19 con éxito.

Se trata de un hombre de 48 años de edad con cuadro clínico de neumonía y comorbilidad de diabetes mellitus, quien gracias a los cuidados y atenciones del personal de salud que está al frente en la lucha diaria contra esta enfermedad que aún no tiene cura, pudo regresar a casa con su familia.



Después de más de 8 días de estancia hospitalaria, el paciente fue despedido por médicos y enfermeras con aplausos y bajo estrictos cuidados que deberá tener en casa.

Mientras no existe cura o vacuna contra el COVID-19, el distanciamiento social, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas más efectivas para romper con la cadena de contagio.

La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre el padecimiento.