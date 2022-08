Efectos económicos de la pandemia aún afectan a familias mexicanas: Mónica Valdez

En México, los efectos económicos generados por la pandemia, aún afectan a miles de familias, las que aún no logran recuperarse del golpe que para sus finanzas esto ha representado, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu, apuntó con base a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los ingresos de las familias mexicanas en el primer trimestre del año, se ubicaban 6.7 puntos por debajo del primer trimestre del 2020, es decir, previamente a que se declarara la pandemia por Covid-19.

“El problema se ha acentuado debido a las políticas económicas que ha instrumentado en la actual administración federal, las cuales, no han puesto la atención debida a la inversión para el desarrollo, el estímulo de fuentes de empleo debidamente remuneradas y el fortalecimiento productivo, sino que apuestan a la lógica de la dádiva a través de programas que otorgan pequeños montos de recurso a las personas en lo particular, para que solventen sus gastos del día a día, pero que de fondo no resuelven los problemas”.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dijo que tal situación ha generado una fuerte presión económica sobre las familias mexicanas, que a diferencia de las de otros países, se mantienen muy distantes de los niveles de ingresos prepandemia.

“No debemos de olvidar que seis de cada diez habitantes en el país, perdieron su trabajo o su negocio durante la pandemia, lo que afectó de manera profunda las posibilidades de desarrollo familiar”.

Mónica Valdez informó que la situación no observa perspectiva de mejor, sobre todo si se toma en cuenta el contexto internacional en que nos encontramos, que ya ha mostrado fuertes afectaciones en la economía global.