Durante agosto, CRUM ha atendido 252 personas en accidentes

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2023.- En lo que va del mes de agosto la Secretaría de Salud de Michoacán, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), ha brindado atención prehospitalaria a 252 personas que sufrieron accidentes.

Las caídas en el hogar y en el trabajo ocuparon el primer lugar de atención con 219 pacientes, mencionar que en lo que va de este 2023 la atención prehospitalaria que se ha brindado es de 2 mil 122.

Dentro de las principales causas de atención se encuentran quemaduras, intoxicación accidental, electrocución, caídas en hogar o trabajo, asfixia y ahogamiento emergencias que han sido atendidas de manera eficaz y oportuna.

Durante el traslado de los pacientes a las unidades médicas, paramédicos del CRUM brindan atención prehospitalaria para estabilizar su estado de salud, hasta llegar al hospital en donde son atendidos por especialistas.

La SSM, recomienda a la población extremar medidas preventivas, para evitar este tipo de percances, se recomienda no dejar cosas tiradas en el suelo o escaleras, no agarrar contactos de eléctricos con las manos mojadas, no colocar productos de limpieza en recipientes para alimentos.