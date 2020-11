Dueños de motocicletas podrán llegar al 2021 sin adeudos: SFA

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre de 2020.- Se acerca el cierre de año y los dueños de motocicletas podrán llegar al 2021 sin adeudos en sus trámites vehiculares pendientes, lo anterior como resultado de la aplicación por parte del Gobierno de Michoacán de dos programas de apoyo económico: Regularización de Motocicletas y Buen Fin.



*Regularización de Motocicletas: Este programa, que dio inicio el pasado 22 de octubre, tiene como objetivo que todos los dueños de motocicletas que nunca hayan emplacado sus vehículos, puedan ponerse al corriente, al otorgar el beneficio de la condonación de multas y recargos derivados de los años registrados sin el pago por el trámite de emplacamiento.



Y, ¿qué es lo que se debe hacer? Los propietarios de este tipo de vehículos deberán acercarse a la oficina de Rentas más cercana en su localidad y cubrir el costo del trámite de emplacamiento, que consta del pago por las láminas con un costo, para este tipo de automotor, de 504 pesos y del pago por el engomado u holograma con un costo de 299 pesos.



Lo que en total sería un monto a pagar de 803 pesos, los requisitos para ser acreedor a los beneficios de este programa es presentar en original y copia los siguientes documentos: identificación oficial con fotografía (INE), comprobante de domicilio no mayor a 90 días y la factura o carta factura del vehículo.



*Buen Fin: Este programa es el más reciente en ponerse en vigencia, su fecha de inicio fue el pasado nueve de noviembre y tendrá como fecha límite de aplicación el próximo lunes 30 de noviembre.



Los apoyos contemplados en este programa no sólo están dirigidos a motocicletas, contempla a todo tipo de vehículo de sector público o privado, con adeudos en el rubro de Refrendo Vehicular anteriores al 2020, pero únicamente en multas y recargos, no en el costo del trámite.



Para poder ser objeto de sus beneficios el automotor debe estar registrado en el Padrón Vehicular de Michoacán; es decir, los vehículos con placas de otros estados y con adeudos en esos estados no podrán recibir los apoyos contemplados.



Si el vehículo cuenta con registro en el estado de Michoacán, se debe acudir de igual manera a las oficinas de Rentas; en el interior del estado se cuenta con una Administración o Receptoría de Rentas, según sea el caso, en cada municipio.



El apoyo consiste en la condonación de multas y recargos en refrendos vehiculares de todos los ejercicios fiscales anteriores al 2020, esto incluye motocicletas de cualquier tipo, automóviles, camionetas, pipas, remolques, camiones, etc.



Estos programas serán aplicados en todo el territorio michoacano, en las administraciones y receptorías de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán.



En Morelia la ciudadanía podrá acudir a las siguientes oficinas: Dirección de Recaudación, ubicada en calle Ortega y Montañez número 290, colonia Centro; Administración de Rentas, en avenida Lázaro Cárdenas 1016; Centro de Convenciones y Exposiciones (CECONEXPO); instalaciones centrales de la SFA, ubicadas en Avenida Acueducto número 644; Sala C de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).



También en las instalaciones Policía y Tránsito Estatal en periférico Paseo de la República número 5415, colonia Los Vergeles y Macromódulo de avenida Lázaro Cárdenas número 2100.



Los horarios de atención son de 9 a 14 horas de lunes a viernes, con excepción de la TAM que labora de lunes a domingo en el mismo horario.