Dota Silvano Aureoles de protección sanitaria a operadores del transporte público

Morelia, Michoacán, a 5 de agosto de 2020.- En el relanzamiento de las medidas sanitarias al sector del transporte público y arranque de 8 unidades de vectores de la Secretaría de Salud del Estado, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo destacó que el cuidado y salud de las michoacanas y michoacanos sigue siendo una prioridad que exige de la corresponsabilidad de los ciudadanos para frenar el COVID-19.



“Necesitamos cerrar filas para evitar que se nos salga de control la epidemia y por ello volvimos a reforzar las medidas sanitarias en el estado y las vamos a seguir fortaleciendo”, indicó el mandatario al hacer entrega de materiales informativos, sanitizantes y cubrebocas a operadores del transporte público.



Ante los líderes transportistas y funcionarios de su gabinete, el Gobernador señaló que desde el inicio de la epidemia, en Michoacán se tomaron decisiones determinantes para hacerle frente y cuidar la salud, principalmente de los grupos vulnerables.



“El trabajo que se ha hecho es intenso, porque el cuidado de la salud del sector transportista es una prioridad para el gobierno y queremos cuidarlos a los choferes y operadores, porque si los cuidamos a ustedes vamos a cuidar a sus familias y a los pasajeros”, aseguró.



Sin embargo, Silvano Aureoles comentó que todavía hay personas que se resisten al uso obligatorio del cubrebocas y urgió a las y los michoacanos a actuar con corresponsabilidad.



“El paso número uno es protegerse a uno mismo, esta enfermedad no es tema individual, debemos trabajar en conjunto, porque cuando hay una crisis como la que hoy estamos viviendo, las medidas se deben de seguir con toda responsabilidad para evitar que nuestros familiares se enfermen”, recalcó.



El gobernador puntualizó que desde el Gobierno Estatal se continuarán fortaleciendo las medidas en los 113 municipios del estado y pidió a los presidentes municipales hacer un frente común para cuidar la salud de la población michoacana.



“La situación amerita de todo el esfuerzo de nosotros y estoy convencido de que, si nos coordinamos y no bajamos la guardia, juntos vamos a salir airosos de esta situación”, enfatizó.



La secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, indicó que anteriormente con las transportistas se acordó seguir con rigor las medidas sanitarias para evitar que la manipulación del dinero en su trabajo ponga en riesgo su vida.



“Hoy estamos haciendo otro llamado para salvar vidas y para que en la función que realizan ustedes estén protegidos, recordemos que ahora hacemos frente a dos enfermedades, COVID-19 y al dengue, y aunque el dengue tiene tratamiento y es curable, el COVID-19 no y nuestro primer caso registrado en el estado fue el de un taxista”, puntualizó.



Efraín Gómez Vargas, dirigente de la Alianza de Agrupaciones de Taxis y Combis del Estado de Michoacán, hizo un llamado al sector para unirse a los esfuerzos.



“Les pido que hagamos todo lo que podamos para que esto no se salga de control, no es sólo responsabilidad del Gobierno y por el bien de los demás debemos hacer lo que nos dice la Secretaría de Salud”, concluyó.