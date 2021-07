Donación altruista de sangre, benéfico para pacientes y voluntarios

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2021.- La donación altruista de sangre es un acto de solidaridad y generosidad, en el que un solo donador puede beneficiar hasta a tres pacientes, y es un proceso completamente seguro para los voluntarios.

Los beneficios de la donación no solo se ven reflejados en los pacientes que reciben el componente que requieren, en los donadores se estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo, reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, depura los triglicéridos, limpia los niveles de hierro de la sangre y mejora el flujo sanguíneo.

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recuerda que las personas que fueron vacunadas contra COVID-19 pueden donar sangre, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos 6 meses, no estar ingiriendo antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas.

En caso de tener tatuajes o perforaciones debe haber pasado por lo menos un año para poder donar.

Los inmunizados con AztraZeneca o Pfizer, no tienen que esperar determinado tiempo, solo presentarse con un mínimo de 4 horas de ayuno, los que recibieron dosis de CanSino, Sinovac o no recuerden cuál vacuna les fue aplicada, deberán esperar 14 días para donar, cumpliendo los requisitos arriba mencionados.

Los voluntarios pueden acercarse al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar citas, se debe llamar al teléfono 44 33 24 39 19 extensión 118.