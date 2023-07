¿Djokovic y Carlos Alcaraz en una rivalidad previa a Wimbledon?

Novak Djokovic busca su octavo título en Wimbledon para igualar a Roger Federer y aspira a su 24º Grand Slam para empatar el récord absoluto de Margaret Court. A dos días de que comience el torneo londinense en su edición 2023, ‘Nole’ afirmó que no necesita una rivalidad con Carlos Alcaraz u otros competidores para mantenerse motivado.

¿Consideras que Wimbledon es el torneo en el que has demostrado mejor tu talento como jugador? Sin duda alguna. Antes de los 17 años, nunca había jugado en césped. Siempre soñé con ganar Wimbledon, siempre fue mi objetivo. Desde que empecé a competir en esta superficie, lo hice bien y logré ingresar al Top 100 en Wimbledon.

Sin embargo, durante varios años, tuve dificultades para adaptarme al césped, ya que naturalmente tendía a resbalar y esa no es una característica favorable en esta superficie. Tuve que aprender a moverme en el césped, a jugar allí, a leer los rebotes, entre otros aspectos.

Además, los torneos en césped son los menos frecuentes en la temporada, a diferencia de la década de 1940, 1950 o 1960, donde tres de los cuatro Grand Slam se jugaban en esta superficie. Ahora las cosas han cambiado y el césped requiere más tiempo de adaptación que otras superficies.

En los últimos diez años, he aprendido a adaptarme rápidamente a esta superficie, como demuestran mis resultados, especialmente porque he participado muy poco en torneos de preparación. Solo he jugado en Queen’s en 2018 y Eastbourne en 2017. Normalmente, disputo uno o dos partidos de exhibición para familiarizarme un poco con el ambiente.

Pero cuando piso la pista central, algo se despierta en mí y puedo jugar al más alto nivel.

¿La llegada de nuevos talentos como Carlos Alcaraz te permite mantener la motivación al máximo nivel? Siempre hay un jugador al que superar. Carlos es un joven muy amable y se comporta de manera muy madura para tener 20 años. Lo que ha logrado a su edad es impresionante. Pero en lo que a mí respecta, no necesito tener a Carlos Alcaraz u otro rival en particular para encontrar esa motivación extra.

Cuando llego a un Grand Slam, sé que debo ganar siete partidos para obtener el título. Así que no importa quién esté al otro lado de la red, no cambia nada para mí. Debo hacer lo que tengo que hacer.

La mayor parte de mi atención se centra en mi cuerpo y mi mente, en mi juego, para tratar de estar en óptimas condiciones y dar lo mejor de mí en cada partido.

¿Te sientes más relajado ahora que tienes el récord de 23 títulos de Grand Slam en la categoría masculina? No me siento más relajado, no (sonríe). Siempre tengo sed de victorias, de títulos de Grand Slam, de lograr más éxitos en el tenis. Mientras mantenga esta motivación, sé que puedo competir al más alto nivel. Si esa motivación desaparece, entonces probablemente veré las cosas de manera diferente.

Apenas unos días después de Roland Garros, ya estaba pensando en mi preparación para el césped. A pesar de que muchas personas vinieron a felicitarme y destacar ese éxito histórico, lo cual es agradable y halagador, mi mente ya estaba enfocada en Wimbledon.

Esa mentalidad es necesaria para mantener la intensidad. Si realmente deseas tener la oportunidad de ganar más títulos de Grand Slam, debes mantener esa concentración y dedicación.