Dispersa SEE nómina magisterial por un monto mayor a 800 millones de pesos

Morelia, Michoacán; a 31 de julio del 2020.- Un total de 836 millones 733 mil 842 pesos, dispersará la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) durante el transcurso de este viernes 31 de julio, para el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de julio (número 14) y los estímulos por años de servicio a administrativos estatales del 2019 y 2020; y federales del 2020.



Es así que, el monto destinado para solventar la nómina al magisterio michoacano fue de 759 millones 563 mil 450 pesos, y para cubrir el pago del estímulo por años de servicio al personal administrativo estatal y federal, se gestionaron 77 millones 170 mil 391 pesos.



Al respecto, el secretario de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales informó que en la dependencia se trabaja para continuar cumpliendo con el compromiso de cubrir los pagos de los trabajadores al servicio de la educación en tiempo y forma.



Asimismo, subrayó que con el trabajo realizado al interior de la dependencia y las gestiones del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, se garantiza que durante este periodo de aislamiento por COVID-19, los trabajadores sigan contando con el pago de su salario de manera oportuna.



Agregó también que, a todas y todos los que cobran aún en cheque, la SEE, a través de la Dirección General de Unidades Regionales realiza la entrega de los mismos a los habilitados de cada centro de trabajo, para su distribución al interior del estado.



Ante esta situación en la que los cheques deben ser distribuidos a las y los trabajadores que aún cobran a través de dicho medio, dijo “debemos ser cuidadosos a la hora de entregar y recibir los cheques, no olvidemos tomar sana distancia, usar cubrebocas y gel antibacterial”.



Al respecto, reiteró que para no poner en riesgo la salud de todas y todos continuará invitando a la base trabajadora a realizar el cambio de modalidad de pago a través de una institución bancaria.



Es así que para solicitar dicha opción de forma voluntaria, el trabajador puede descargar la cédula correspondiente desde la página oficial de la de SEE https://aulas.see.gob.mx/formato-para-dispersion-electronica/.



“Esta acción es una medida que transparenta el ejercicio del gasto y, ahora en el marco de la epidemia del COVID-19, protege la salud de las personas al eliminar el contacto físico que implica modelo de pago en cheque”, recalcó.



Finalmente destacó que, desde el inicio del periodo de aislamiento decretado en Michoacán desde el 17 de marzo de 2020, la SEE ha erogado casi 8 mil millones de pesos para pagar la nómina de las y los docentes y personal administrativo.