Dispersa SEE más de mil 293 millones de pesos a trabajadores de la educación

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que este lunes 30 de marzo, comenzó la dispersión de diversos pagos para los trabajadores de la educación por un monto de un mil 293 millones de pesos.



A los trabajadores con plazas federales se les dispersó la segunda quincena de marzo, la primera quincena de abril y la prima vacacional. Para los trabajadores con plazas estatales quedó pendiente por cuestiones técnicas el pago de la primera quincena de abril y de la prima vacacional.



Al respecto, autoridades educativas indicaron que durante estas semanas se han estado realizando las gestiones para garantizar el pago a las y los trabajadores estatales, por lo que los conceptos pendientes se estarán cubriendo a la brevedad, una vez resueltos los problemas técnicos que dificultaron la dispersión de los recursos.



Asimismo, la SEE notificó que las y los habilitados ya fueron citados de manera controlada, en las oficinas de la Dirección General de Unidades Regionales, en donde recibirán los cheques que distribuirán en el interior del estado y comunidades alejadas, para que hoy mismo inicie el pago a todas y todos los trabajadores de la educación.



Las y los habilitados tienen la obligación de aplicar las medidas de higiene necesarias para realizar dicha entrega, utilizando cubre bocas, guantes, gel antibacterial y una sana distancia, evitando conglomeraciones de personas a la hora de realizar el pago.



No obstante, para quienes por la contingencia del COVID-19 prefieran recibir su salario por vía electrónica, la SEE reiteró que podrán realizarlo descargando la cédula desde la página oficial de la de dependencia educativa, http://www.educacion.michoacan.gob.mx/, y enviándola escaneada al correo dispersion@see.gob.mx, con los documentos que allí se solicitan.