Discuten posible desaparición de poderes en Penjamillo

Morelia, Mich.- 12 de octubre de 2022.-El Poder Legislativo de Michoacán tiene en este momento la discusión de una posible desaparición de poderes en el municipio de Penjamillo luego de una ausencia de tres semanas de los regidores en el municipio de Penjamillo por un tema de inseguridad, donde recibieron amenazas y violencia por un supuesto grupo criminal.

Eder Lopez dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), dijo que se tiene todo listo para tomar la decisión de desaparecer los poderes en caso de que la alcaldesa Xóchilt del Río Carranza, decida no continuar en su cargo.

“No se desestima ninguna posibilidad, la alcaldesa está dispuesta a dejar la presidencia”, mencionó en entrevista el líder del PES.

Por su parte, la presidenta municipal de Penjamillo, Xóchilt del Río Carranza, reconoció que en materia de seguridad están rebasados a nivel del estado, o los medios para poder controlar esa situación, y dijo que si ellos no pueden, menos un municipio.

En ese sentido, la alcaldesa recordó que dos semanas antes de tomar protesta como presidenta municipal, le hicieron llegar un brazo de cuerpo humano con su nombre, “donde si aceptaba el cargo, así nos iban a entregar a uno de mis familiares”, dijo.

Del Río Carranza, aseguró en rueda de prensa que no tuvo nada que ver, ni cuenta con esos medios para agredirlas y mucho menos con esos sentimientos.

La diputada Luz María García, señaló que no se deben desaparecer los poderes en Penjamillo y se apoye a su presidenta municipal.

“Hago un llamado a que no la dejen sola, que no dejen solo el Cabildo, porque ella venía preocupada no solo por ella, si no por todos”, dijo.

En ese sentido, también reconoció que las compañeras regidoras fueron violentadas y se tiene que atender el tema a la brevedad.

El coordinador de diputados del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, señaló que dicho comité será quien tome la decisión por ser de mantener o no los poderes, dado que el gobierno electo salió de sus filas.

“Lo que platicamos ayer es que él PES debe de tener un acercamiento con sus regidores y el secretario de gobierno para ver si llegan a un acuerdo”, dijo.

Núñez Aguilar, recomendó que el Cabildo debería de hacer el mismo ejercicio que se hizo en el municipio de Aguililla, donde se llegó a un acuerdo entre los regidores y la alcaldesa para evitar quitar los poderes en dicha localidad.

“Si no se llega a un convenio, se tendrá que revisar, y si tiene que participar el congreso del estado, le entraremos”, dijo.

RED 113 MICHOACÁN/Redacción