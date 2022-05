Diputados federales panistas exigen a morenistas detener discurso de odio y trabajar por la paz

Las y los diputados federales de Acción Nacional expresaron su total respaldo a los legisladores locales del PAN, quienes, después de votar a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, han sido objeto de una campaña sucia de Morena, que ha privilegiado los intereses políticos y revanchas personales, a promover la paz en Michoacán.

A nombre de las y los seis diputados federales, Armando Tejeda Cid, lamentó la actuación de los legisladores de Morena y su partido, que al igual que a nivel federal, emprendieron una campaña de odio y desinformación entre la ciudadanía, luego de que los legisladores del PAN, coordinados por el diputado local, Oscar Escobar Ledesma, votaron para que la Auditoría Superior de Michoacán, concluya el proceso de revisión, y en su caso, sanción del ejercicio de la cuenta pública del 2020.

“Lamentamos el bajo nivel político que maneja Morena, que cuando encuentra a alguien que piensa distinto le cuesta trabajo aceptarlo y emprende campañas de desinformación y polarización entre la población. Nuestro total respaldo a las y los diputados locales que votaron para que siga el proceso de revisión de la cuenta pública y que sea la Auditoría Superior la que determine lo correspondiente, que en caso de encontrar irregularidades sean aclaradas o se inicien los procedimientos correspondientes”, señaló.

De igual forma indicó que la polarización es lo último que necesita Michoacán, ya que la ola de violencia e inseguridad en la que se encuentra el estado en los últimos meses requiere la unidad y que se trabaje en conjunto para que regrese la paz y la tranquilidad a la entidad.

“Pareciera que Morena es el mismo promotor de la violencia, Michoacán necesita otra cosa, no esto, esto no ayuda, no coadyuva. Le pedimos a los diputados locales de Morena y sus aliados que dejen a un lado las cortinas de humo y hablemos de lo realmente importante para la entidad”, finalizó.