Diputados del Congreso deben aprobar uso obligatorio de cubrebocas: Roberto Ramírez

Ante la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades por el tema del cierre de negocios en la entidad a causa del COVID-19, el Presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez Delgado, llamó a los diputados del Congreso del Estado de Michoacán a aprobar el decreto mandatado por el Ejecutivo estatal sobre el uso del cubrebocas obligatorio.

“Sabemos que los diputados han trabajado en el tema, pero no se ha aprobado, tienen el dictamen muy avanzado pero pausado se necesita que convoquen a una sesión extraordinaria de inmediato, pues la medida salvaría a comercios del cierre”.

En este sentido, Ramírez Delgado, se sumó al llamado del empresario michoacano para que exista un piso parejo ante el decreto sanitario, por lo cual habló de la necesidad de que las cámaras empresariales y organismos ciudadanos sean incluidos en las mesas del Comité Estatal de Salud con la finalidad de establecer acuerdos que no dañen las salud ni la economía de las familias.

“Los efectos que está dejando la pandemia son lamentables, pero no se debe pasar por alto a nadie, mediante el diálogo se pueden construir acuerdos con diversos sectores de la población que no perjudiquen el comercio, no solo se dialoga entre gobiernos sino con los diversos actores de la sociedad”.

Reiteró que desde meses atrás fue solicitado al Gobierno del Estado evaluar el modelo de las Mesas de Salud, que han tenido éxito en estados de la República, como Quintana Roo y Coahuila, las cuales sesionan periódicamente con la participación de los tres niveles de gobierno en materia de salud, económica y social; representantes del Congreso; representantes de los diferentes sectores de la población; el sector empresarial; Colegio de Profesionistas; universidades; líderes religiosos y sociales; representantes de comercio en la vía pública; transportistas de pasajeros; entre otros.

“Buscamos convertirnos en una sola voz y generar acuerdos consensuados mismos que serán el resultado de la coordinación entre todos los sectores, misma que se logrará con la representación de un colectivo ciudadano; el Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y Reconciliación o el

Colegio de Médicos podrían ser las instancias que pudieran coordinar los trabajos de la mesa y evitar al máximo que pudiera politizarse el tema de cara al próximo proceso electoral y trabajar con imparcialidad”.

Finalmente, Ramírez Delgado recalcó que vincular en las decisiones a los sectores de la sociedad civil en el ejercicio de las Mesas de Salud garantizaría el equilibrio entre la salud y los aspectos socioeconómicos, dónde la Comisión Estatal de Seguridad en Salud cumple medianamente con este objetivo, por lo cual indicó que la interacción con los Alcaldes y el Poder Legislativo tendría que ser valorada en base a los ocho distritos regionales de la Jurisdicción Sanitaria para que pudiera replicarse el ejercicio.