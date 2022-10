DIF Morelia pone en marcha campaña “Prevenir es Vivir” para erradicar el cáncer de mama

Morelia, Michoacán; 10 de octubre del 2022.- La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández arrancó la campaña “Prevenir es Vivir”, la cual comenzó con la intervención de 3 esculturas elaboradas por el artista, Álvaro Cuevas, en el marco de la “PINKtada”, como parte de las acciones para concientizar a las y los morelianos, en el mes de la prevención del Cáncer de Mama.

En rueda de prensa, Paola Delgadillo informó que cada año esta enfermedad causa la perdida de cientos de vidas y, tan solo en el 2022, en Morelia hubo 68 decesos de mujeres, por lo cual mencionó que mediante diferentes acciones se buscará incentivar a la ciudadanía en la importancia de la detección temprana.

Adelantó que el programa “Prevenir es Vivir” considera también la “Rodada Rosa”, un circuito en bicicleta que concluirá en Catedral con un encendido especial y un mensaje de esperanza para todas aquellas personas sobrevivientes; además de la “Feria Rosa”, en la que habrá actividades diversas como charlas médicas, testimonios, orientación nutrimental, stand de turbantes, pelucas oncológicas; además dotarán de 113 prótesis de mama, mastografías gratuitas y no invasivas y se realizará la venta de artículos. La recaudación será destinada para apoyar cirugías reconstructivas de mama.

Paola Delgadillo recordó que detectar a tiempo cualquier anomalía, puede salvar vidas; asimismo mencionó que el apoyo a la ciudadanía que pasa por esta enfermedad, es un compromiso de todo el Ayuntamiento de Morelia y para ello, este programa llegará a las tenencias del municipio.

Por su parte, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, subrayó la importancia de estas acciones como la “PINKtada” que arrancó en la calzada Fray Antonio de San Miguel y en la que se intervendrán las tres esculturas por parte de artistas morelianos: La Mariposa plasmada, por el Artista Visual Felipe Neri Trujillo; El Xoloitzcuintle, por la Licenciada en Artes, María Fernanda Rivero González; El Búho, por la Artista Plástica, Erika González de Cosío; estas obras estarán en exhibición durante todo octubre.

Finalmente, la titular del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (INMUJERIS), Nuria Gabriela Hernández Abarca compartió su testimonio como sobreviviente y consideró que lo más importante es prevenir y no vivir con un miedo eterno que permita que la enfermedad avance, por lo cual invitó a las mujeres a acudir a su médico.

Además, pidió privilegiar la salud y no caer en la censura de sus esposos, novios o parejas que no permiten que acudan a realizarse un chequeo, ya que no hacerlo, incrementa el riesgo de que la enfermedad evolucione.

Posterior al evento, los presentes caminaron sobre la Calzada y formaron un moño rosa viviente.

Como parte de las acciones conmemorativas, cabe resaltar que este mes inició con la iluminación en rosa de varios edificios.