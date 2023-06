Diego Cocca anuncia lista de convocados para la Copa Oro y Nations League 2023

La Selección Mexicana ha anunciado la lista de jugadores que participarán en los partidos amistosos, la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf en el verano de 2023.

La convocatoria de Diego Cocca incluye a 33 futbolistas. El martes por la tarde, Duilio Davino, el nuevo director de la Selección Mexicana varonil (mayor), informó que algunos jugadores se dividirán para disputar ambos torneos de Concacaf, así como los duelos amistosos del Tricolor.

¡VAMOS! 👊🏻🔥

Esta es nuestra lista de convocados para los partidos de preparación, juegos de Final Four de la Nations League y Copa Oro. 🏆 ⚽️



¡Con todo, México! 🇲🇽

➡️ https://t.co/JWLWCaOyt2#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/DEs6YJGdsF — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2023

A continuación, se presenta la lista de los elementos que disputarán los duelos amistosos, la Copa Oro y la Liga de Naciones de Concacaf:



Amistosos:

Miércoles 7 de junio de 2023: México vs Guatemala

Sábado 10 de junio de 2023: México vs Camerún



Liga de Naciones de Concacaf (Semifinal):

Jueves 15 de junio de 2023: Estados Unidos vs México (En caso de superar a Estados Unidos México jugaría la final del torneo el domingo 18 de junio)



Copa Oro:

Domingo 25 de junio de 2023: México vs Honduras

Jueves 29 de junio de 2023: Haití vs México

Domingo 2 de julio de 2023: México vs Qatar (En caso de superar la fase de grupos, la actividad del Tri continuará en el mes de julio)