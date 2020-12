“Diciembre y enero, meses de riesgo por COVID-19”, Gobernador Silvano Aureoles pide extremar precauciones

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, acompañado de secretarios de su gabinete, envió un mensaje a los michoacanos, a través de los medios de comunicación, la mañana de este lunes. Aquí el mensaje íntegro:

Buenos días a todas y todos.



Como saben queridas compañeras y compañeros de los medios de comunicación, les agradecemos mucho su presencia.



Estamos aquí presentes el secretario de Gobierno, Armando Hurtado; está la señora secretaria de Salud, la doctora Diana Carpio; los directores de los hospitales, tanto Infantil como General; el subsecretario Ramos; Lupita la Jefa de Enfermeras y el compañero Cristian el director de la Unidad de Urgencias Médicas; muchas gracias todas y todos.



Como todos los lunes hemos platicado siempre de los temas de salud, hoy traemos varios temas relacionados con la misma circunstancia que estamos viviendo de la epidemia, vamos a ver una exposición que nos hará la secretaria Diana Carpio sobre todo el proceso que hemos vivido para el traslado de todos los pacientes y todo el personal a los nuevos hospitales, nos platicará cómo ha sido todo el proceso.



Queremos compartir con ustedes esta información, después abriremos un espacio por si existe algún comentario o pregunta por parte de ustedes.



Secretaria adelante.

Intervención de Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán:



Voy a centrarme en dos temas que son de prioridad y finalmente el equipo que me acompañan hoy son quienes han articulado y representan a los grupos que organizan el que cada cosa de salud se vaya cristalizando desde el ámbito operativo, desde el ámbito de los traslados, en el ámbito de atención medica en los hospitales.



Y la estrategia que todos ustedes conocen en Michoacán, a través de la cual hemos estado articulando las actividades necesarias para la contención de la epidemia es la Nueva Convivencia.



Y en la antepenúltima reunión que tuvimos, platicamos de este propósito que para Michoacán detener la economía no debe ser una alternativa por la epidemia, y que finalmente esto lo lograríamos con la participación de toda la sociedad y de los gobiernos municipales para mitigar y contener el proceso de contagio de la epidemia.



Esa es nuestra gran aspiración, que en Michoacán tengamos una epidemia controlada, regulada por el comportamiento social, por la participación de las autoridades y evitar lo que está ocurriendo en otras entidades que es un rebrote que genera una desestabilización en todos los sentidos.



Hemos aprendido y desde el 1 de junio de no saber qué iba a ocurrir con la apertura económica, hemos ido aprendiendo cómo organizarnos, qué medidas preventivas funcionan, cómo operarlas, el hecho de la organización con los Comités Municipales de Salud que ha sido estratégica, el organizarnos con la sociedad civil y con los diferentes sectores.



Las estrategias desde el primer nivel de atención y las unidades móviles, en el ámbito hospitalario, el monitoreo estatal que generamos con las banderas que publicamos cada 15 días y con los informes diarios y semanales, en donde hemos aprendido también a estar comunicados y ustedes no han ayudado a potenciar toda esta información.



Y todo lo que hemos realizado para romper las cadenas de contagio.



El qué sigue, lo definimos en una estrategia que tiene un acrónimo, que le pusimos APA, son las siglas de las palabras Adaptar, Proteger y Avanzar.



Esto es muy importante porque sobre esta línea de trabajo vamos a estar haciendo estrategias en la parte comunitaria para contención de la epidemia.



En la parte de adaptarnos, la estrategia de adaptar tiene que ver con lograr asimilar esta nueva manera de vivir, que todo el siguiente año va a estar vigente para nosotros y aprender a convivir con este comportamiento resiliente en el uso del cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas y cuidados que ya conocemos.



La parte de protegerse en usar las medidas sanitarias en todos los sitios, pero la clave de la protección tiene que ver con identificar los factores de riesgo, si nosotros como personas primero individualizamos nuestro riesgo y después vemos el riesgo de nuestras familias, de nuestro trabajo y en la comunidad en la que vivimos, siempre vamos a evitar el contagio.



Ejemplo, las personas diabéticas, los hipertensos, lo obesos, quien vive con un adulto mayor, quien trabaja en un sitio que esté muy cerrado, que haya hacinamiento, el comportamiento en cada sitio de riesgo es muy importante identificarlo y también decidir a dónde no vas porque sea un lugar de riesgo.



De eso se trata, protegerse.



Y avanzar, avanzar significa no detener la apertura económica, sí pensar en que podemos a través de la adaptación y de la protección tener un resultado en salud que permita que se avance en la apertura, en el retorno a clases y poder estar en espacios sin poner en riesgo el tema de la salud.



Estaremos trabajando en esta fase 2 de la Nueva Convivencia en seis ejes muy importantes, el primero y el más importante es proteger a la población, el segundo, todas las medidas en espacios públicos, los espacios públicos son de alto riesgo porque es muy fácil perder la condición de la conciencia del riesgo y te quitas el cubrebocas para comer algo, te lo quitas para platicar, están todos muy cerca.



El mejor escenario que vimos en un espacio público fue lo que ocurrió en el Zócalo el Día de Muertos que no debe de volver a ocurrir, continuar con la reapertura económica, porque tener disciplina y tener un comportamiento adecuado ante la epidemia permite no cerrar los comercios, no cerrar las empresas.



Tener políticas temporales y permanentes dependiendo de la condición del avance de la epidemia en donde son necesarios acuerdos con los diferentes sectores, no dejar de vigilar la contención, no dejar de tomar decisiones y siempre avizorar como un punto clave el retorno a clases.



Los comités municipales de salud han sido un ancla estratégica en la labor que hacemos en Michoacán, tenemos un monitoreo permanente en todos los municipios.



Tenemos un plan con medidas muy claras, y siempre hablo del retorno a clases porque debemos de tener una línea de éxito al final de una estrategia, y una línea de éxito para nosotros sería tener una contención, no tener un rebrote que rebase la capacidad hospitalaria, y después de la temporada invernal empezar a hacer análisis del retorno a clases para estar listos.



En la estrategia de la triple T, que la Organización Mundial de la Salud la había planteado como …es la estrategia final que quedó.



Porque no solamente es hacer pruebas, es hacer pruebas en donde Michoacán a partir de esta semana empezaremos a hacer la prueba antígeno, que es una prueba rápida que tendrá el resultado de COVID positivo en 20 minutos.



La prueba de PCR que estamos ofertando y que se lee en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el rastreo de los contactos, estas pruebas rápidas que permiten saber cuántos contactos tuvo cada persona positiva y el seguimiento de los pacientes a través de Mi Salud que es un modelo que nosotros implementamos en donde damos video-consultas hemos dado más de 2 mil 500 video-consultas y creemos que es una gran oportunidad para las personas que están aisladas en sus hogares.



Una tarea importante que se ha hecho en Michoacán, es toda la labor que hace el CRUM, el Centro Regulador de Urgencia Médicas, que ha atendido a más de 8 mli personas y que ha hecho un sin fin de traslados y de acciones operativas con las ambulancias.



Que de manera asertiva en el estado no solamente se trató del fortalecimiento de la infraestructura sino también del fortalecimiento de la salud municipal con la red de ambulancias, se ha logrado hacer junto con el C5 una gran estrategia de contención para toda la necesidad en materia de la epidemia.



Y hablando de lo que ha ocurrido con el COVID-19 en estos últimos días, esta grafica es lo que lo que nosotros llamamos síndrome COVID, son los indicadores más importantes que definen en semáforo federal.



En la flecha roja ustedes pueden ver cuando aperturamos la economía, como pueden ver allí la curvase se ve cómo iba subiendo, teníamos un incremento de casos, por eso aperturamos en un momento de incertidumbre, aperturamos cuando había contagio, apostando a que las medidas de contención nos ayudarían a hacer lo que pasó.



Si ven, aperturamos y la curva bajó, porque finalmente todos teníamos mucho ánimo de que se aperturara, después de prácticamente tres meses de estar en casa y de muchos negocios cerrados, la apuesta fue, sí todos vamos a ayudar aperturemos, y finalmente se apertura con disciplina y la curva tuvo un descenso.



Se toma confianza nuevamente, empieza a haber un comportamiento social con esta falta de protección y empezó a haber un incremento de casos, que para Michoacán fue un incremento sostenido, sí un aumento pero no un pico, y eso nos generó que todos estos meses se haya dado atención.



El pico más alto lo tuvimos en el mes de septiembre, y nuevamente empezó a disminuir la tendencia de casos sospechosos, y las hospitalizaciones.



Y como pueden ver en el último momento de la curva se ve cómo empieza a ascender, eso es muy importante, porque después de tener y si lo relacionan con el semáforo federal un par de semanas con semáforo amarillo nuevamente estamos en naranja, son 10 indicadores que se lecturan y eso nosotros lo vamos pareando con nuestra medición municipalizada a través de las banderas.



El día de ayer portamos con estos datos que son muy importantes, una positividad del 41%, 4 de cada 10 michoacanos que se hacen una prueba resultan ser positivos, confirmamos ya 30 mil 216 michoacanos con COVID-19 y tenemos registradas 2 mil 400 defunciones.



Esto es muy importante porque finalmente la epidemia en Michoacán está activa, los casos han aumentado, la hospitalización está bastante contenida, pero es algo que no nos debe de confiar.



La parte más importante de la hospitalización, tenemos 269 pacientes hospitalizados al día de hoy en el sector salud, de los cuales 32% están en el IMSS, 10.5% en el IMSS Bienestar, 74% en el ISSSTE, 10% en SEMAR y 24.2% en los servicios de salud.



Tenemos 15 municipios con mayor riesgo de la epidemia, hemos trabajado de manera puntual en el riesgo municipal que considero que es gran parte del éxito en la parte de la epidemia.



Y el primer municipio para nosotros es Morelia que es el municipio con mayor población y con mayor contagio, La Piedad que empezó a haber un rebrote y se empezó a regular pero la ocupación hospitalaria sigue siendo relevante.



Después está Zitácuaro, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, a la lista se suma Puruándiro que no estaba, pero ha tenido un incremento de casos, Ciudad Hidalgo, Tarimbaro, Maravatío, Apatzingán, también agregamos José Sixtos Verduzco, Zacapu y Zinapecuaro.



En estos municipios estaremos haciendo un monitoreo de las acciones municipales a través de las jurisdicciones sanitarias.



Y en la siguiente lámina se ve cómo está la carga de la enfermedad en el estado, en el extremo se ve el color de las banderas, en donde están los dos municipios en amarillo, los dos municipios que están en verde, y los que están en blanco.



Es muy interesante estas tablas porque de alguna manera son los 113 municipios representados, y en la siguiente lámina es la carga de la enfermedad en el estado, dos municipios en amarillo que consideramos en riesgo alto, de 39 municipios en verde pasamos a 43 ¿qué significa?, que hay municipios que incrementaron sus casos y 68 municipios que quedaron en blanco.



Allí está la especificación de qué municipios pasaron a blanco y qué municipios pasaron a verde, y nosotros definimos como riesgo el cambio de los colores en los municipios, ahorita lo veremos también.



Qué tenemos que monitorear y tener muy claro lo que queda de diciembre y las primeras semanas de enero, las premisas del riesgo, la primera es esta enfermedad que es viral, y como es viral es muy engañosa porque también en temporada invernal hay otros virus circulando que generan enfermedad respiratoria no solamente es COVID.



La trasmisión de las enfermedades virales respiratorias todas son iguales, son por gotitas de saliva, por el flujo; hoy, hay bajo índice de Influenza gracias al uso del cubrebocas.



Pero también nos estamos protegiendo de muchos más virus, entonces vale mucho la pena usar el cubrebocas ahora, no solo te protege de COVID, te protege de toda la variedad de virus respiratorios de temporada invernal.



Se contagia igual que todos los virus, por contacto directo, por tener tus manos contaminadas, por hablar de manera directa, hay población vulnerable igual que Influenza, son los mismos grupos poblacionales y los lugares y espacios de riesgo son relevantes, lugares cerrados, espacios donde haya muchas personas conviviendo por muchas horas, las oficinas.



Y la premisa dos, es este calendario de riesgos que es muy importante recordar que el virus se incuba en 14 días, y que las fechas decembrinas empatan por semanas, habría una bolsa de contagiados cada semana que pasaría a la siguiente, contagiaría a más personas y pasaría a la siguiente.



Tenemos prácticamente cuatro semanas de alto riesgo como para generar una bomba de hospitalizados, es muy importante que desde lo que pasó ahora con el día de la Virgen con el inicio de las fiestas religiosas, en donde en Michoacán se dio un ejemplo porque estuvo cerrado el santuario y agradecemos la colaboración de la iglesia y a Seguridad Pública que estuvo vigilando el área del santuario para que no hubiera conglomeraciones de personas.



Pero también empiezan las posadas, y después sigue la Navidad y una semana después el año nuevo y después el día de Reyes y después de Reyes el retorno al trabajo y si vienen infectados van a infectar a sus compañeros.



Hicimos este calendario para que lo vean de manera gráfica, están los festejos religiosos y después vienen las posadas en el trabajo en las colonias, en sus hogares, en las localidades, y tenemos semana y media de posadas, semana y media de riesgo, de hacer bolsas de contagios.



Después es el día de la Navidad en donde el 24 cae en jueves y como que se acopla un puente de jueves, viernes, sábado y domingo, si van a visitar a los abuelitos, si salen a las comunidades de donde sea su familia y se juntan todos para verse en estas fechas, y que además a todos nos gusta ver a la familia, y llegan contagiados y llegan migrantes se van a hace bolsas de contagio también.



Regresaran a sus casas contagiados, y va a llegar el Año Nuevo que nuevamente cae en jueves, pero desde el miércoles ya y se van a estar hasta el domingo, y seguramente si salen fuera habrá una gran probabilidad de que regresen a sus trabajos contagiados y van a contagiar a sus compañeros de trabajo porque además todavía van a querer comer rosca de Reyes.



Y todavía queda un fin de semana para regresar al trabajo de manera formal hasta el 11 de enero, todas estas semanas son consideradas de alto riesgo de contagio.



Qué pedimos, le pedimos a la población que nos apoye, que evite contagiarse, que calculen su riesgo, que se protejan, he allí la importancia, hay que protegerse a partir del riesgo individual y familiar.



Tenemos dos escenarios, después de todas estas semanas, un escenario controlado como estamos ahora con al menos dos municipios en amarillo, con otros municipios que pasen a verde, entendemos que el contagio así es, pero regulado, ocupación hospitalaria baja.



Un escenario con un rebrote en donde más de tres municipios estén en rojo, la ocupación hospitalaria esté más allá del 50%, y tengamos ya el RT mayor de 1 en esa semana pero la positividad se suba arriba del 50%, esto implicaría tomar medidas de carácter económico urgentes.



Y las recomendaciones finalmente, evitar las posadas en las áreas de trabajo, cancelar las posadas públicas, reuniones familiares, sabemos que es imposible decir que no pero que sean protegidas, cuidar a los de más riesgo, sería una pena que después de navidad estén en un hospital a la siguiente semana acompañando a su mamá o algún familiar adulto mayor.



Cerrar plazas públicas en caso de incremento de contagios, recomendar siempre la máxima protección a las personas que sean de riesgo y que estén con ustedes, no lo podemos evitar el fervor de las reuniones decembrinas, pero sí a cada uno de nosotros nos toca hacer conciencia para tener una adecuada decisión.



En lo que refiere ahora a Cuidad Salud que es una gran oportunidad para la salud de las y los michoacanos.



Nos acompaña el doctor Leal, director del Hospital Civil que ha trabajado con el Centro Regulador de Urgencia Médicas y el equipo del doctor Carlos Ramos, de manera intensa para el traslado del hospital.



Y como antecedentes, estos hospitales se iniciaron en 2010 con proyectos ejecutivos que quedaron como un ideal que hasta 2013 se consolidaron y se entregaron a la federación.



Empezaron las primeras etapas de los hospitales con cimentaciones y partes de la estructura y se quedaron paralizados en 2014, el hospital Civil en específico en 2015 no tenía todos los recursos autorizados para ser concluido.



Una segunda etapa se terminó en 2017 con recursos del estado y nosotros empezamos a gestionar recursos para poder terminarlo.



Es un hospital en el cual se invirtieron 950 millones de pesos en la parte de la construcción, y 703 millones de pesos en la parte de equipamiento, lo que nos da un monto de mil 654 millones de pesos invertidos en este nosocomio.



Es un hospital que mejora sus condiciones de manera contundente, pasa en camas censables de 219 a 250, de no censables que son las camillas y las incubadoras de 60 a 157, en consultorios de 37 a 46, en quirófanos de 6 a 12, y en salas de expulsión de 3 a 4.



Traigo estas imágenes, la primera es de la planta baja del hospital que tiene todos los consultorios de espacialidades, la parte de Tococirugía, la parte de auxiliares de diagnóstico, imagenología, toda la parte donde está el laboratorio, y una parte de servicios generales.



Es muy importante el acceso a la planta baja porque logramos diferencias tres accesos, un acceso de urgencias generales, un acceso de urgencias para mujeres embarazadas, y el acceso de urgencias para COVID.

El hospital también esta vez se presta para tener esta distribución en los accesos para las personas, lo cual será muy útil.



En el segundo nivel tenemos un área de hospitalización con 59 camas para especialidades médicas, 57 para especialidades quirúrgicas que hemos diseñado por la reconversión además y área de gobierno del hospital.



Esta es la segunda planta del hospital donde en la zona roja ya tenemos hoy pacientes hospitalizados, es muy importante, es la parte que se va a quedar habilitada para hospitalización en este momento.



Y después está el tercer piso, donde hay 102 camas destinadas a gineco-obstetricia y 26 a trauma y ortopedia en el proyecto inicial, aquí estamos tomando 90 camas que se van a ocupar para COVID, que es la reconversión hospitalaria.



Y aquí está el plano del tercer piso en donde en la parte frontal se va ocupar para COVID, y la parte que está en la otra ala de este piso para hospitalización, pero en algún momento pudiera convertirse en COVID también.



Estas son imágenes de los traslados que se hicieron en los días anteriores, se trasladaron 64 pacientes de manera organizada, exitosa y segura, es una gran labor, los pacientes COVID se quedaron al final, se movió el ultimo el día de ayer y finalmente el hospital Civil viejo está vacío.



Nos quedamos y quiero pasar esta imagen, el área de urgencias del viejo hospital Civil que quizás muchos conocieron, esas camillas de metal hechizas que tuvieron a miles de pacientes michoacanos en un pasillo porque no había más espacio.



Y hoy empieza el reto en este nuevo y moderno hospital que seguramente albergará la vida y la salud de muchos michoacanos.







Intervención del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo:



Muchas gracias Doctora.



Como ustedes han podido apreciar se han tomado todas las medidas se ha hecho todo lo humanamente a nuestro alcance para una etapa muy difícil en la salud de los michoacanos, resultado de este complejo problema de salud en todo el mundo y México no es la excepción.



Pero, que sin cantar victoria, sin decir que hemos sido o somos exitosos, simplemente expresar con toda la responsabilidad que se ha hecho el trabajo necesario.



Ha sido un trabajo muy intenso de manera muy destacada por el personal de salud todo el equipo de salud, desde la secretaria, hasta el compañero o compañera que hace una labor de traslados de camillas, y el papel que ha jugado el Centro Regulador de Urgencias Médicas que es todo el proceso de traslados y de auxilios.



El esfuerzo ha sido mayúsculo, tenemos pérdidas humanas por supuesto, hay problemas de contagios, en la gráfica ustedes pudieron apreciar cuáles son los municipios que tenemos bajo observación que son principalmente Morelia, y La Piedad, aunque La Piedad va avanzando con mucha rapidez a volver a contener el proceso de contagios y de enfermos hospitalizados en consecuencia y defunciones.



A mediados de la semana tuvimos el Consejo de Seguridad en Salud, quizás algunos de ustedes estuvieron presentes, y lo que el presidente municipal nos compartía es una realidad, si en La Piedad hay restricciones que se están tomando porque la autoridad municipal ha sido muy participativa, ha estado muy proactiva en la aplicación de las medidas y cuidar la salud.



Pero la gente se desespera y se va a Guanajuato, los municipios que son frontera y las consecuencias ya las conocemos.



Y habíamos dicho que el mes de diciembre y enero son meses de alto riesgo por todas las actividades que aquí se han compartido y que las conocemos todo mundo espera el mes de diciembre para encontrarse con la familia y los amigos, además es un poco depresivo porque se termina el año y todas esas cosas que suceden en diciembre, si a eso le sumamos la terrible crisis económica que estamos padeciendo y el problema sanitario se viene una mezcla bastante propicia para aumentar el riesgo.



Allí le dejaría en torno a lo que ya nos ha compartido la secretaria Diana y si ustedes tuvieran alguna pregunta con mucho gusto.