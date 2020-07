Detención de Lozoya permitirá develar alcances de la corrupción durante sexenios pasados: Torres Piña

Morelia, Michoacán a 20 de julio de 2020.- La extradición y detención de Emilio Lozoya, ex director de Pemex permitirá esclarecer dos de los escándalos de corrupción más grandes de México, como son los casos Odebrecht y el de Agro Nitrogenado, celebró el diputado federal Carlos Torres Piña.

Al respecto señaló que por primera vez en México se ha implementado una estrategia real de combate a la corrupción, lo que ha permitido la detención de ex funcionarios de primer nivel, quienes durante su gestión han sido señalados de actos de corrupción.

“Lozoya es señalado de lavado de dinero, cohecho, fraude, así como de recibir sobornos en el caso de Odebrecht y comprar fertilizante a precio inflado en el caso de Agro Nitrogenado”, recordó el legislador de Morena.

Su detención, enfatizó, permitirá comprender de mejor manera como era el modus operandi de Lozoya y sus colaboradores para poder conocer cómo operan estas bandas de delincuentes de cuello blanco.

Además insistió, existen indicios de que fue Lozoya quien habría operado la entrega de sobornos a legisladores de todas las fuerzas políticas para poder aprobar las reformas estructurales, como es el caso de la Reforma energética.

“El caso de Lozoya permitirá destapar la cloaca de corrupción, influyentismo y proteccionismos que había durante las administraciones pasadas, por fin podremos ver claramente hasta dónde llegaban las redes de corrupción de gobiernos pasados”, enfatizó.

Por ello, dijo, es fundamental tener especial cuidado con Emilio Lozoya, ya que es posible que la información que proporcione deje al descubierto a más personas que están en el ámbito político, por lo que se le debe de dar protección como a cualquier otro testigo.

“Lozoya será juzgado y en su caso castigado, sin embargo no podemos ignorar que de ninguna manera pudo haber actuado sólo, es evidente que a su alrededor se tejió toda una red de corrupción, por lo que es un interés legítimo del gobierno de México desenmascararla”, finalizó.Zona de los archivos adjuntos