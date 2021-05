Destaca Cam Alert la captura de implicado en violencia de género gracias al C5i

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2021.- Como parte de la estrategia implementada para prevenir y erradicar la violencia de género, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), ha fortalecido las labores de vigilancia para detectar y evitar actos que atenten contra la integridad de las mujeres, dando como resultado la detención de una persona del sexo masculino, implicada en agresión contra una víctima en la vía pública.

Este caso fue presentado en la segunda temporada del programa Cam Alert, el cual es producido por A + E Networks Latin America, mismo donde se destacaron las labores de vigilancia que efectúan monitoristas del C5i a través de las más de seis mil cámaras instaladas en el Estado, para detectar situaciones de riesgo, y que, en coordinación con elementos de la Policía Michoacán, son atendidas para salvaguardar a la población.

“Cuando un operador de videovigilancia ve cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, manda de inmediato a la policía. Hay que entender que la violencia en contra de las mujeres no es tolerable, no es normal, pero sobre todo no puede quedar impune”, destacó durante su transmisión Francisco Zea Rojo, conductor del programa Cam Alert.

En el material audiovisual se muestra al ahora detenido presuntamente violentando a una mujer, quien intenta liberarse, sin embargo, él se lo impide. Durante el forcejeo, el implicado la levanta y sigue caminando con ella ante el intento de escape de la afectada, sin poder cumplir con su objetivo; la acción es detectada y registrada a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Mando.

“Los coches apenas los esquivan, está poniendo en riesgo la vida de todos, hasta el perro pareciera querer detener al muchacho. Ahora se la lleva cargando en el camellón de la avenida, ella lucha para zafarse, pero no lo logra, un operador de videovigilancia ha detectado la situación y ha enviado una patrulla, el sujeto arremete con más violencia”, detalla el presentador.

La situación alertó a los operadores del C5i, quienes reportaron el suceso al personal operativo, mismos que de manera inmediata implementaron un dispositivo de seguridad, trasladándose al lugar de los hechos, lo que permitió la detención del implicado, y la protección a la agraviada.

“Rápidamente el joven es apresado y conducido al Ministerio Público. ¿Qué puede llevar a un hombre a tratar así a una mujer?, es una situación que no tiene excusa y ahora deberá de explicar esta reprochable conducta ante un juez, después de esta captura exitosa”, finalizó Zea Rojo.

Link de Video: https://we.tl/t-RHBCZCzRym