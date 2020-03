Desempleo y problemática laboral dos retos a enfrentar por Covid-19

Morelia, Mich.-25 de marzo de 2020.- Debido a la ralentización de la economía por la crisis generada por el Covid-19 las autoridades y la ciudadanía enfrentan retos como evitar el desempleo y medidas patronales erróneas, para lo cual es clave el trabajo de varias instituciones.

En materia de certeza jurídica laboral la Dirección de Trabajo y Previsión Social (DTPS) se encarga de las dudas tanto del sector obrero como el patronal, principalmente sobre si es necesario parar actividades con goce de sueldo, debido a los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación este martes, a manera de recomendaciones en caso de generarse una declaratoria de contingencia sanitaria.

“Se tendría que declarar una contingencia sanitaria y además establecer qué ramas de la actividad productiva, es decir qué negocios se tendrían que cerrar y cuáles permanecerían abiertos, porque no cerrarían todos. Por ejemplo en Estados Unidos solamente se cerraron algunos negocios, pero otros como hospitales, laboratorios, gasolineras, tiendas de autoservicio siguen operando de manera normal con las medidas sanitarias correspondientes”, detalló el titular de la DTPS, David Garibay Tena, quien reiteró que en México no se ha declarado una contingencia sanitaria.

Otra duda proviene de los trabajadores quienes buscan saber si trabajar es seguro, dado que algunos preferirían hacerlo en sus casas.

“Si hay un acuerdo previo con el patrón, si hay un diálogo y se ponen de acuerdo es importante que lo plasmen por escrito y si el patrón autoriza que se vaya unos días el trabajador sin que pierda su empleo, sí es posible, de preferencia les recomendaríamos que pasara a la Dirección del Trabajo, para validar ese acuerdo de voluntades, dado que en estos momentos es fundamental que el diálogo entre trabajadores y empleadores se anteponga por encima de todo”.

El funcionario señaló que su prioridad es facilitar los acuerdos para que no se pierdan empleos ni negocios y se apeguen a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.

Una tercera duda es sobre el ajuste a la baja de salarios, lo cual señaló está previsto en la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando no sea por debajo del salario mínimo, pero que esto permite al trabajador en caso de desacuerdo dar por terminada la relación laboral, dado que es su derecho.

Una duda más es si en caso del negocio cierra por cuestiones financieras, esto tendría que ser validado por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En lo económico este miércoles el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, en compañía de su gabinete económico un plan de contingencia para evitar la pérdida de empleo, el cual señaló: “Tiene como enfoque proteger la economía familiar”.

Este señaló cuenta con condonación temporal del Impuesto Sobre la Nómina y el Impuesto al Hospedaje a rubros como los restaurantes, los parques acuáticos y los hoteles.

También se prevé la vinculación digital de microempresas para que estas puedan ofertar sus productos vía internet y acuerdo con asociaciones de taxis, para que estas puedan servir de herramienta de reparto a un precio módico.

Asimismo, se destacó la suspensión de cobros de banca de desarrollo social hasta agosto y se anunció una bolsa de mil millones de pesos en créditos blandos.

“Es el monto más alto que un estado haya destinado para proteger la economía de las familias en esta contingencia que vive el país, en proporción a la economía que tiene cada estado”, expresó Jesús Melgoza, Secretario de Desarrollo Económico en el Estado.

Se espera que con estas medidas se pueda paliar el daño que desde hace días ha generado la aparición del Covid-19 al estado.

Medidas hacendarias:

•Se subsidiará el impuesto sobre nóminas, de los meses de marzo, abril y mayo, tratándose de restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de viajes, para que mantengan los empleos y enfocados principalmente aquellas que tienen hasta 50 trabajadoras y trabajadores en la búsqueda de que no hagan despidos durante la contingencia.

•Se subsidiará el Impuesto Sobre Hospedaje y ese recurso se destinará al Fideicomiso de Promoción Turística, para reactivar al sector.

•Se condonan multas y recargos, por el pago extemporáneo de impuestos sobre extracción de materiales, impuestos sobre enajenación de vehículos de motor usado e impuestos sobre loterías, rifas y concursos.

•Se condonan multas y recargos del 1 de abril al 30 de noviembre, por el pago extemporáneo de derechos vehiculares como: expedición de placas, expedición de tarjeta de circulación, refrendo anual de calcomanía y renovación anual de concesiones del servicio público.

•Se difiere hasta noviembre el plazo para el pago de parcialidades de los créditos fiscales firmes correspondientes a impuestos estatales.

Para proteger a la micro y pequeña empresa, se pagará de manera prioritaria a proveedores con adeudos hasta 250 mil pesos.

Con el segundo paquete de medidas económicas se busca impulsar el consumo de productos y servicios en el estado mediante:

•La vinculación de productores michoacanos con plataformas digitales para promover sus mercancías.

•La asesoría a las micro, pequeñas y medianas empresas y comercios de venta de alimentos, sobre el uso de plataformas digitales para servicio a domicilio.

•Convenios con asociaciones de taxistas, para el traslado de pedidos a domicilio y que éstos tengan un costo accesible.

•Inicio del Programa Abasto de la Canasta Básica para las Familias, que consiste en habilitar una plataforma digital para la compra, a un precio justo, de paquetes de alimentos y abarrotes, a tiendas y supermercados locales.