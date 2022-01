Desde el Oriente, el PRD Michoacán se reorganiza con unidad y convicción

Contepec, Michoacán, a 20 de Enero 2022.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, continúa con la ruta reorganización, el reencuentro y reconciliación con su militancia.

“En unidad, por convicción y con un trabajo de territorio estamos organizando el 2022 para obtener triunfos en el 2024”, afirmó Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, durante una gira de trabajo y del reencuentro en los municipios de Contepec y Maravatío.

Inicialmente, en Maravatío, Octavio Ocampo sostuvo un encuentro con liderazgos de la región, las y los integrantes de la Dirección Municipal Ejecutiva, y el Presidente Municipal de dicho municipio, Jaime Hinojosa Campa, en donde hizo un llamado a superar desencuentros del pasado y mirar de frente al 2024 en unidad y fortaleza.

“En el PRD tenemos todo para ganar los comicios electorales venideros. Hoy estamos comprometidos con la organización de toda la militancia y de quienes simpatizan con este proyecto, será un 2022 de mucho trabajo para un 2024 de triunfos”, enfatizó.

Posteriormente, en el Municipio de Contepec, el líder estatal del PRD, explicó a la militancia esta nueva etapa que está viviendo nuestro instituto político, en donde se ha trazado una ruta de democratización del propio partido.

Luego de interactuar con la militancia, se dejó en claro que existe un interés de escuchar a todas las voces, y hacer del PRD en Michoacán, el partido que dé voz a las y los michoacanos para que juntos podamos ser el partido político que ofrezca soluciones a la diversa problemática que enfrenta la ciudadanía.

“En el PRD hay proyecto, y todas y todos somos parte de él, cada día somos más fuertes porque caminamos en equipo”, dijo Octavio Ocampo al cerrar filas con la militancia rumbo al 2024.

Informó que seguirá trabajando de la mano con los municipios y su militancia para juntos reorganizar al partido y recuperar los bastiones perredistas.

Durante esta gira de trabajo y del reencuentro asistieron el Ex Diputado Federal y Local Norberto Antonio Martínez Soto, la Ex Candidata a Presidenta Municipal de Contepec, Lorena Huitrón, el Ex Candidato a Presidente Municipal de Tlalpujahua, Eduardo Rojas y Marco Aurelio Nava, Secretario de la Mesa Directiva del Consej