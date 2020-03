América cayó 0-3 ante Necaxa y dejó escapar el liderato del Clausura 2020. Sin embargo, en el fondo, los Rayos descubrieron las carencias del equipo: la falta de gol y las ausencias que pesan demasiado en un equipo que tuvo que recurrir a canteranos.

Corría el minuto 5 del partido cuando Federico Viñas y Alexis Doldán disputaban el balón en el área de Necaxa, pero el defensa de los Rayos detuvo el andar del delantero uruguayo, lo que ocasionó que éste cayera. Sin embargo, el árbitro Óscar Macías no calificó la jugada como falta y el VAR tampoco lo llamó para revisar la acción, lo que ocasionó que no se decretara el penal a favor del equipo local. Fue una de las pocas aproximaciones del cuadro de Miguel Herrera a la portería de Hugo González, ya que nuevamente adolecieron de producción ofensiva.

Expulsión de Bruno Valdez y Santiago Cáseres

Cuando el encuentro todavía se encontraba empatado sin goles, Bruno Valdez fue en busca del balón y en su intento de llegar a él, se encontró con la pierna de Maximiliano Salas, a quien pisó y ocasionó la expulsión del defensa. Al silbante apenas le tomó unos segundos para sacar la tarjeta roja y dejar a América con 10 elementos.

Necaxa aprovechó la superioridad numérica para ponerse en ventaja y aunque el cuadro de Herrera intentó acercarse en el marcador, la misión fue imposible cuando Santiago Cáseres también recibió el cartón rojo, por una patada a Salas y con ayuda del VAR, que mandó a llamar a Óscar Macías para evaluar la falta.

Quiroga aprovechó superioridad en el campo

El campeón de goleo del Apertura 2019, Mauro Quiroga, marcó dos goles ante América en los 10 minutos posteriores a la expulsión de Bruno Valdez. El delantero argentino llegó a cinco anotaciones en el actual certamen, para acercarse a los líderes. El olfato goleador del atacante quedó de manifiesto para empujar el balón y aprovechar dos asistencias de sus compañeros.

Ausencias de jugadores

Miguel Herrera expresó después del partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions que América sufría una malaria, en referencia a la salida de Federico Viñas debido a molestías durante el encuentro. Las lesiones han sido una constante para el plantel y ante Necaxa no fue la excepción. Giovani Dos Santos no fue convocado por precaución; Henry Martín no se recupera de sus molestías y Andrés Ibargüen y Sebastián Córdova fueron suplentes ante los Rayos.

