Video | Vinicius y Real Madrid no acudirán a la gala del Balón de Oro

El futbolista Vinicius Jr. y el equipo del Real Madrid no viajarán a París para acudir a la gala del Balón de Oro, debido a que el brasileño no recibirá el galardón, a pesar de que todo indicaba era el favorito para ello.

Vini se enteró durante la noche de ayer domingo 27 de octubre que no sería el premiado y ha decidido no acudir a la gala. Florentino Pérez y el resto del equipo madrileño, además de respetar su decisión, decidieron actuar de la misma manera.

