Deportes | Liverpool ya tendría el entrenador sustituto tras salida de Jürgen Klopp

El equipo del Liverpool FC ya tiene el sustituto de su actual entrenador Jürgen Klopp y ahora parece ser definitivo, se trata del neerlandés Arne Slot que actualmente dirige al Feyenoord.

Liverpool y Feyenoord negociaron el traspaso de Slot y este con relación a ello expresó “espero que los clubes lleguen a un acuerdo”.

Jürgen Klopp ya había anunciado con anterioridad que dejará a los reds a final de la temporada, sin embargo no se ha dado ninguna confirmación oficial de que Slot sería su sustituto.

No obstante, según información del prestigiado periodista Fabrizio Romano el estratega neerlandés tomaría el cargo al final de la presente temporada.

Asimismo, se reportó que el equipo inglés pagaría al Feyenoord entre 14 y 16 millones de dólares y se asegura que será en los próximos días cuando se haga oficial.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m