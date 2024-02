Deportes | Liverpool vence 3-1 al Burnley y recupera el liderato que le había arrebatado la victoria del City

El Liverpool vence 3-1 al Burnley en el juego perteneciente a la jornada 24 de la Premier League en el Estadio Anfield y recupera que el liderato que le había arrebatado la victoria del Manchester City.

El Liverpool inició algo frío en el juego, sin embargo abrió el marcador al minuto 31 con gol de Diego Jota en un tiro de esquina, pero el Burnley respondió al minuto 45 y emparejó el marcador con anotación de Dara O´Shea, también desde un corner y colocaba el marcador 1-1 como finalizó la primera mitad.

Liverpool FC vs Burnley en la jornada 24 de la Premier League en el Estadio Anfield

Para la segunda mitad, en los primeros minutos apareció Luis Díaz al minuto 52 anotó el gol que devolvía la ventaja al Liverpool y colocaba 2-1 el marcador.

Los Clarets tuvieron hasta tres ocasiones para emparejar el marcador, pero no definieron ya frente a la portería rival, no obstante el local no pasó por lo mismo y en el marco del final al minuto 79 Darwin Nuñez marcó el 3-1 que sentenció la victoria del Liverpool.

Así, el Liverpool se sacude la derrota de la que venía y consigue llegar a 54 puntos que le devolvieron el liderato de la en la tabla general de la liga.