Deportes | Jorge Campos adelanta posible regreso al banquillo como DT

El exfutbolista y actual comentarista deportivo Jorge Campos habló en una entrevista para el medio RÉCORD sobre su estado actual profesional y su posible futuro.

Campos mencionó que se siente cómodo en su papel como comentarista deportivo, sin embargo cree que está más cerca de convertirse en Director Técnico y que en seguir ligado a los medios de comunicación en los próximos años e incluso expresó una posible llegada al Club de los Pumas en un periodo corto de tiempo.

“Tuve la ilusión, me preparé, estuve de auxiliar con La Volpe en 2006 y sí me gusta…algún día. Estoy más cerca de eso (director técnico) que seguir unos cinco años más en la televisión. No sé qué va a pasar”, mencionó Jorge Campos.

Jorge dijo que no usa redes sociales, ni menos presume su constante preparación con diferentes directores técnicos en el mundo, pero no pierde la ilusión de dirigir un equipo de futbol lo más pronto posible.

“Mes sigo preparando, no tengo redes sociales, no aparezco en Europa con fotos porque no soy así, no me gusta. Voy a todos lados del mundo y, gracias a Dios, me abren las puertas. Voy a tener una oportunidad algún día, como siempre la tuve en el futbol, y la voy a aprovechar”, sentenció Jorge.

Finalmente, cuando fue cuestionado sobre su posible regreso a Pumas, pero ahora como director técnico respondió que por ahora “no le han dicho nada”, aunque “a lo mejor en tres años” es cuando regrese al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.

Con ifnormación de RÉCORD