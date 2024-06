Deportes | Cruz Azul cierra fichaje del jugador griego Giorgos Giakoumakis

Giorgos Giakoumakis, delantero del Atlanta United de la MLS, cerró fichaje con el equipo de Cruz Azu rumbo al Apertura 2024 de la Liga MX, de acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano.

La oferta de la Máquina ascendió a alrededor de 10 millones de dólares y fue aprobada por el cuadro de Georgia en Estados Unidos.

El jugador helénico fue requerido personalmente por Martín Anselmi, a falta de un centro delantero como referente en el equipo y tras la lesión de Gabriel “Toro” Fernández, que lo mantendrá todavía meses fuera de acción deportiva.

Según informes de Fabrizio, Giakoumakis viajará a México y hará los exámenes médicos la siguiente semana para cerrar su contratación con Cruz Azul, por lo que también firme su respectivo contrato.

Giorgos es un centro delantero de 29 años que es seleccionado de Grecia y en Europa cruzó por el futbol de Polonia, Países Bajos y Escocia, apenas en 2023 fue cuando llegó al Atlanta United.

