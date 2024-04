Deportes | Ana Campa denuncia falta de apoyo de León Femenil tras grave lesión

Ana Campa, jugadora del Club León en la Liga MX Femenil, originaria de California denunció a través de redes sociales que no ha podido regresar al Clausura 2024 debido a un accidente que sufrió entrenando el cual le causó daños en su vista y su equipo no le ha dado el apoyo esperado, “no tuve atención inmediata, ni se preocuparon”, expresó la futbolista.

“Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi perdida de vista en las semanas anteriores. Por ello, busqué por mi propia cuenta con especialistas y terapias en México y Estados Unido”, denunció Ana Campa.

Además, la jugadora sentenció que “al consultar con especialistas, me han dicho que mi incapacidad es permanente, o sea, que no podré volver a jugar futbol”.

Respecto al accidente, Campa relata que fue debido a un balonazo que recibió en un entrenamiento, desde septiembre del año pasado, que le provocó la pérdida de la vista.

Ahora espera recibir incapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo aseguró que volvió a México para ello pero “nadie del club me ha acompañado o ayudado para saber bien lo que tengo qué hacer, tampoco me han preguntado cómo me siento o si necesito algo”.

El Club León contestó a la queja de Ana asegurando que la futbolista “ha sido atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, dándole seguimiento puntual con el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

Asimismo, aseguran que “en cada una de las citas requeridas por el IMSS para valorar el estado clínico, diagnóstico y seguimiento médico-administrativo, ha estado presente el personal del Club León acompañando a Ana”.

Finalmente, los Panzas Verdes sentenciaron que dejan en manos del IMSS si la jugadora debe ser incapacitada o puede continuar en el futbol.