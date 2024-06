Deportes | Alex Morgan fuera de la selección de USA rumbo a París 2024

Alex Morgan, legendaria delantera de la Selección de Estados Unidos Femenil, se quedó fuera de la lista anunciada este miércoles 26 de junio por la seleccionadora Emma Hayes en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dicho hecho marca el primer torno importante del equipo sin la delantera estrella desde Pekín 2008, antes de que debutara con el equipo.

La entrenadora en jefe de la Selección Femenil de Estados Unidos, Emma Hayes, nombró este miércoles su lista de 18 jugadoras para los Juegos Olímpicos, convocando a 10 jugadoras que participaron en la Copa del Mundo del año pasado.

Morgan, quien cumplirá 35 años la próxima semana, y no se encuentra dentro de las convocadas, cuenta con 224 partidos internacionales y 123 goles que son la mayor cantidad entre las jugadoras estadounidenses activas.

Hayes asumió formalmente su puesto de entrenadora de Estados Unidos a fines del mes pasado después de aceptar el puesto en noviembre y busca guiar a la selección hacia su primer oro olímpico desde Londres 2012.

Tras la noticia, Alex Morgan se pronunció a través de redes sociales y expresó su sentir tras enterarse de la noticia de no ser convocada para representar a su país en dicha justa olímpica internacional.

Today, I’m disappointed about not having the opportunity to represent our country on the Olympic stage. This will always be a tournament that is close to my heart and I take immense pride any time I put on the crest.



In less than a month, I look forward to supporting this team… pic.twitter.com/NAXmQnNN8B