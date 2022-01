Democracia sí, privilegios no: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán.- En Morena tenemos muy en claro que el pueblo es el que manda, puesto que el partido siempre ha velado por el bienestar social y las causas justas, ya que como lo ha dicho el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó, Giulianna Bugarini Torres, Presidenta de Morena en Michoacán.

“En Morena no estamos por las prerrogativas, eso no nos ha caracterizado nunca, nosotros nos debemos a la voluntad popular y no a los privilegios, puesto que con nuestros representantes ante los órganos electorales se empieza a realizar un trabajo profesional en donde estaremos transparentando cada peso y cada recurso”, destacó Bugarini Torres.

De igual manera, recalcó que el pueblo le ha dado la confianza a Morena y al proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador estará a la altura de las exigencias ciudadanas.

Por su parte, Juan Pablo Celis Silva, expresó que este año se inició la estructura territorial de Morena, donde se conformarán 6 mil 200 comités territoriales en todo el Estado, asimismo, recordó que el Movimiento de Regeneración Nacional nunca necesitó de prerrogativas, puesto que los intereses del pueblo son prioritarios en un movimiento que vela por la justicia y el bienestar social.

Finalmente, Edén Martínez Méndez, representante ante el Consejo Local del INE y del Consejo General del IEM, mencionó que este año en dicho instituto, se concentrarán las actividades en la promoción de la cultura democrática, donde de manera activa se estará participando en todas las sesiones, así como en los “Observatorios de Participación Ciudadana”.