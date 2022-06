DEMANDAN DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN CAMBIOS EN EL GABINETE DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ante la falta de resultados en diversos sectores en el estado, las y los diputados federales de Acción Nacional demandaron al gobierno del estado una revisión profunda para realizar los cambios en el gabinete, principalmente en educación, seguridad y en la secretaría de gobierno.

“Es momento de que el gobernador haga un alto y revise el desempeño de los funcionarios de primer nivel, porque algo que queda claro, es que las cosas no se están haciendo bien en Michoacán, en lugar de tener avances, vemos como vamos en retroceso sin que se haga algo al respecto”, expresaron.

El coordinador de las y los legisladores federales, Enrique Godínez del Río, consideró que a más de ocho meses del gobierno morenista, se deben revisar los avances y retrasos que han tenido las diversas áreas de la administración, principalmente en la Secretaría de Gobierno, luego de que muchos de los problemas que se registran en la entidad, demuestran la falta de interlocución, apertura y diálogo del gobierno estatal.

“Tan sencillo como lo registrado en Uruapan este lunes, donde queda clara la falta de interlocución del gobierno estatal con los habitantes de San Juan Nuevo, el diálogo y la apertura con las organizaciones sociales, luego de que olvidemos lo pasó el ocho de marzo con quienes se manifestaron en Morelia”, refirió.

De igual forma, el diputado Armando Tejeda Cid, consideró que una de las principales áreas a revisar es la Secretaría de Seguridad Pública, donde lamentablemente Michoacán es noticia nacional todos los días y los números oficiales mantienen a la entidad entre los primeros cinco estados más violentos en todo el país.

Indicó que, hasta el momento, las estrategias anunciadas por el gobierno del estado, como el cambio de nombre de las corporaciones han sido insuficientes para lograr la paz en la entidad, que fue uno de los compromisos del gobierno estatal.

“Han anunciado estrategias, cambios y planes, pero no funcionan, no vemos resultados, ni mejoría. Recordemos que cuando el gobernador presentó al gabinete aseguró que los integrantes contaban con la experiencia para lograr la transformación que necesitaba Michoacán, y eso, no lo hemos visto en ninguna de las áreas, mucho menos en la seguridad”, refirió.

De igual forma, la diputada federal, Berenice Juárez, indicó que la federalización de la nómina del magisterio es uno de los compromisos que tienen mayor retraso, además de que el sector educativo se mantiene en las calles, con plantones, marchas y bloqueos, ante la falta de respuesta de la administración estatal.