El gobierno federal debe informar dónde están los 500 mil millones de pesos que, según el presidente López Obrador, se ahorraron en los primeros nueve meses de la presente administración por combate a la corrupción, demandó el vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila.

Las cuentas del gobierno, agregó, no cuadran desde ningún punto de vista: esos 500 mil millones no aparecen por ningún lado y, además, resulta muy sospechoso que el gobierno tenga subejercicios (dinero que no se gastó conforme a lo programado) y al mismo tiempo no le alcance el dinero para pagar lo que debe a proveedores.

El vocero panista dijo que, para emplear una expresión popular, “el gobierno nos está haciendo de chivo los tamales” a la hora de hacer cuentas. Además, añadió, “se está comiendo el cochinito que engordaron los gobiernos del pasado: ya se comió la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos (FEIP) el año pasado y amenaza con comerse la otra mitad en 2020”.

Herrera Ávila recordó que el 31 de agosto pasado, el presidente López Obrador anunció que ya se habían ahorrado 500 mil millones del presupuesto público como resultado de sus acciones contra la corrupción, “pero el dinero desapareció de la cuenta pública, no aparece por ningún lado y urge una aclaración para que la gente no piense mal”.

Esos 500 mil millones que faltan, agregó, son casi el doble de los 279 mil millones que tenía acumulados el FEIP, los cuales estaban destinados para utilizarse en caso de una crisis internacional, la cual no ha ocurrido.

Asimismo, añadió el vocero, el gobierno federal debe explicar en que utilizó los 150mil millones de pesos que, según la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se ahorraron con las compras consolidadas y los 5 mil millones ahorrados en combatir los privilegios de la “burocracia dorada”.

“¿Qué clase de gobierno tenemos si ahorrando tanto dinero, 655 mil millones de pesos, resulta incapaz de abastecer de medicinas a los hospitales públicos? ¿Qué clase de gobierno tenemos si con 655 mil millones extras en la bolsa dejan que sufran los niños con cáncer por falta de medicinas?”, concluyó.