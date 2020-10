Delitos de género no deben ser susceptibles a procedimientos abreviados: Miriam Tinoco

Recalcó que una siguiente ruta, es una reforma a la norma que establezca que los procedimientos abreviados no serán aplicables en delitos como el feminicidio, y todos aquellos que sean por razones de género.



De manera particular, Miriam Tinoco apuntó que el feminicidio por ningún motivo, debe tener como opción para el agresor un procedimiento abreviado, y que, ver casos como el del feminicida de la joven estudiante Nilda Rosario Francisco Cruz, en donde el perpetrador obtiene beneficios legales vía acuerdos, que disminuyen su sentencia, es una fuerte afrenta social en un contexto de enorme violencia para las mujeres.



“Estoy trabajando ya en una iniciativa, para garantizar que en estos delitos se garanticen sanciones severas y no haya penas injustas, para que quienes cometan estos crímenes no puedan disminuir sus sentencias, y no se admita procedimiento abreviado”.