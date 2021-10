Delicioso Pan de Muerto elaborado por personas en rehabilitación salvar vidas de las drogas

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 26 de octubre de 2021.- Con el firme propósito de que más jóvenes que han sido atrapados por el flagelo de las drogas salgan adelante, el Grupo La Esperanza de Drogadictos Anónimos A.C., ofrece a la sociedad michoacana su rico y tradicional PAN DE MUERTO, ya que es la forma de solventar los costos de sus procesos de rehabilitación.

Ello, debido a que en este Centro de Rehabilitación ubicado en la calle Carrillo Puerto número 272 del Centro de esta ciudad de Morelia se trabaja sin fines de lucro, es decir, a los más de 40 jóvenes que actualmente están siendo atendidos no se les cobra absolutamente nada ni a sus familias, y de esta manera usted contribuye a salvar una vida de la enfermedad de las drogas.

Otro de los objetivos es reincorporarlos a la sociedad sin que sean una carga para sus familias, además de que durante su estancia aprenden diferentes talleres como el de panadería, lectura, grupal, entre otros.

El producto que los jóvenes del grupo La Esperanza le ofrece a usted, está elaborado por panaderos profesionales que son supervisados por las autoridades sanitarias, toda vez que Drogadictos Anónimos A.C., trabaja dentro de la Norma 028 de la Secretaría de Salud.

Es pues, que como cada año, usted es parte importante para que más jóvenes puedan ser atendidos en el grupo La Esperanza, en donde puede hacer sus pedidos a través del número telefónico 44 33 21 27 48, al WhatsApp 4431623490 y pasar por ellos o por medio de la página de internet: grupolaesperanza@drogadictosanónimosorg.

Sin embargo, para facilitar la recuperación del enfermo que vive en otros puntos del Estado, también en la ciudad de Zamora se encuentra el grupo Luz Vida, en la calle Emiliano Zapata Poniente 438, colonia del Valle, teléfono: (351) 512 3889 y en Sahuayo está Nuevo Amanecer, Guadalupe Victoria No. 578, colonia Centro, teléfono: (353) 532 6223.

El costo del pan de 700 gramos será de 70 pesos y el de 65 gramos 60 pesos, por lo que nuevamente se invita a la sociedad en general a que apoyen este tipo de causas nobles, porque es sabido que nadie está exento de padecer esta enfermedad y la única manera de poder ayudar a los jóvenes a salir adelante es a través de la venta de estos ricos panes de muerto.

Cabe mencionar que la situación para el sostenimiento de este programa no ha sido fácil con la enfermedad del Covid-19, sin embargo, Drogadictos Anónimos A. C., no quita el dedo del renglón de ayudar gratuitamente a quienes piden y necesitan la ayuda.