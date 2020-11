Del 19 al 22 de noviembre FERATUM FILM FESTIVAL aterrorizará Pátzcuaro y el espacio virtual con lo mejor del cine fantástico, horror y ciencia ficción nacional e internacional

En un año tan complicado como éste donde la situación mundial parece salida de alguna de las películas de ciencia ficción y terror que programa el festival, FERATUM, se reinventa y se consolida en su novena edición como un espacio fundamental de encuentro, reflexión, producción, exhibición, promoción e impulso del cine de género a nivel nacional e internacional.



En esta novena edición que se realizará del 19 al 22 de noviembre, el Festival se complace en dar la bienvenida a Pátzcuaro, como una nueva sede que se suma a la tradicional y original Tlalpujahua, ambas en el bello Estado de Michoacán. Debido a la contingencia sanitaria, FERATUM será híbrido, Las actividades presenciales se llevarán a cabo únicamente en Pátzcuaro, mientras que en Tlalpujahua se realizarán transmisiones de la inauguración y clausura; y por otra parte, el público de todo el país podrá disfrutar de la programación de forma gratuita a través de Cinépolis Klic, FilminLatino y fotográfica MX con sólo entrar a la página oficial de FERATUM www.feratumfilmfest.com y seleccionar la película deseada.



Las películas en plataformas digitales: Cinépolis Klic, FilminLatino y fotográfica MX estarán disponibles del 19 al 22 de noviembre, algunos estrenos solo estarán disponibles 24 horas y con cupo limitado. (revisar programación)



Asimismo, por primera vez Canal 22 y PÁNICO TV serán sedes virtuales del Festival con la exhibición de la selección de cortometrajes mexicanos.



Las ceremonias de inauguración y premiación serán transmitidas por PÁNICO TV, Sistema Michoacano de Radio Televisión, y en el canal oficial de YOUTUBE y FB de FERATUM, inauguración jueves 19 de noviembre a las 19:00 y premiación sábado 21 de noviembre también a las 19:00 hrs.



PROGRAMACIÓN

En este año atípico en el que ha sido más complejo filmar, la programación del festival se ha compactado pero no por ello es menos destacada. La competencia internacional de largometraje está conformada por 4 producciones de países como Canadá, Luxemburgo, Polonia y Rusia.



El director, productor y escritor canadiense Anthony Burns, presenta una pesadilla palpitante en su más reciente filme, Come true, thriller de ciencia ficción y horror exhibido en Sitges y en el Fantasia International Film Festival, con reminiscencias a clásicos como Pesadilla en la calle 13. La película explora el universo del sueño de forma alegórica, preciosista y poética, bajo una estética de los 80 e imágenes oníricas que la convierten en una experiencia sensorial, fascinante y aterradora.



Desde Luxemburgo, Christian Neuman presenta Skinwalker, su opera prima, drama de horror psicológico, protagonizado por Jefferson Hall (Halloween) y el gran Udo Kier que nos sumerge en la terrible historia de Regine, quien tras el brutal asesinato de su abuela se ve obligada a regresar a su pueblo donde tendrá que enfrentarse a un pasado aterrador.



Del polaco Piotr Ryczo llega I am Ren, producción de ciencia ficción que en FERATUM tendrá su premier para Latinoamérica. Ryczo invita al espectador a internarse en un drama claustrofóbico, futurista y de terror psicológico donde el androide Ren es una metáfora para profundizar en temas como la traición, el amor y el ser disfuncional que habita en cada uno de nosotros.



Rusia estará presente con un largometraje familiar, The Time Guardians, de Alexey Telnoy, una fábula oscura, llena de fantasía, magia negra, ritos, brujas y aventuras, que también tendrá su estreno en Latinoamérica en el marco del Festival.



Por otro lado, Argentina, Uruguay, Chile y España estarán muy bien representados en los 5 filmes que conforman la selección de largometraje iberoamericano de este año, cuatro de ellos, estrenos exclusivos en México durante FERATUM.



Exhibida en Sitges este año, Los que vuelven, de la directora argentina Laura Casabé, sorprende por su amalgama entre filme zombie, thriller sobrenatural y melodrama de época. Por su parte, su compatriota, Alejandro Cohen Arazi, presenta su ópera prima, El Cadáver insepulto, un oscura y sórdida historia familiar llena de secretos y misterio.



Morir asesinado en un cine es una pesadilla recurrente de los espectadores que se hace realidad en la película uruguaya Al morir la matinée, de Maximiliano Contenti. Un filme nostálgico, una declaración de amor al cine, plagada de referencias y homenajes, que es al mismo tiempo un thriller espeluznante en el que un psicópata al estilo de Michael Myers o Jason Voorhees acechará en la sala oscura para aniquilar a los asistentes.



Lucio A. Rojas regresa a FERATUM con el largometraje Ill. Final Contagium, filme de horror antológico, coproducción Chile, Alemania e Italia, en el que Rojas participa con un capítulo homenaje a David Cronenberg y su horror corporal.



Completa la competencia iberoamericana, Cuerdas, del español José Luis Montesino, premier latinoamericana. Drama cardiaco de supervivencia, seleccionado en Sitges 2020, en el que una tetrapléjica queda atrapada en su casa con un perro rabioso.



En función especial presentaremos el documental JACK TAYLOR, testigo del fantástico dirigido por el catalán Diego López. En una extensa entrevista, Jack Taylor repasa las anécdotas biografías y las películas que hicieron de él un rostro en el cine de género.



Por otro lado, siete largometrajes competirán por el Premio Alucarda a la mejor producción mexicana: AZTECH, antología compuesta por 9 segmentos que reúne a los cineastas Fernando Campos, Gigi Saúl Guerrero, Ulises Guzmán, Jaime Jasso, Leopoldo Laborde, Jorge Malpica, Alejandro Molina, Francisco Laresgoiti, Rodrigo Ordóñez y J. Xavier Velasco, en donde las profecías de los Aztecas se cumplen cuando meteoros y material extraterrestre impactan la Tierra y ocurren los más extraños sucesos; premiere mundial en FERATUM; Aniela, ópera prima de Alan Fis, cruda, controversial y atrevida visión acerca de la violencia en México reflejada en una pareja de asesinos; El diablo me dijo qué hacer, de Alejandro G. Alegre, un thriller de horror en el que un joven secuestra a un doctor corrupto para que confiese sus pecados y que evidencia los abusos de poder en el sistema de salud; Rendez vous, un arriesgado thriller en el que el director, Pablo Olmos Arrayales narra la historia de una cita romántica con un giro inesperado en un plano secuencia.



Asimismo, se suman a la competencia mexicana los largometrajes Cuidado con lo que deseas, de Agustín “Oso” Tapia, selección oficial de Sitges, mezcla de fantasía y terror psicológico acerca de los peligros del poder y la ambición, protagonizada por Fernanda Castillo y Juan Ríos; Perdida, de Jorge Michel Grau, thriller hitchcokiano comandado por José María de Tavira, Paulina Dávila Cristina Rodlo; y el falso documental de horror Feral, de Andrés Kaiser, quien narra el terrible proceso de la Iglesia para reincorporar a tres niños salvajes a la sociedad.



En esta edición se impulsó por primera vez el Rally FERATUM 60, en el que cinco equipos de todo el país fueron seleccionados de entre más de 30 proyectos recibidos, para filmar un cortometraje de género fantástico en 60 horas en Pátzcuaro y Tlalpujahua durante octubre. Los cortometrajes se estrenarán en el marco de la novena edición y podrán verse de manera presencial en Pátzcuaro y a través de Cinépolis Klic. El ganador será reconocido con el Premio Torre Feratum y una mención especial. De este modo, FERATUM apuesta por las nuevas promesas y apoya la producción y exhibición de cine de género.



ACTIVIDADES PRESENCIALES EN PÁTZCUARO MICHOACÁN

El pueblo mágico de Pátzcuaro contará con dos espacios de proyección: “Plaza don Vasco” donde el público podrá asistir para presenciar en pantalla grande las ceremonias de inauguración y premiación, la premiere de los cortometrajes realizados en Pátzcuaro y Tlalpujahua “RALLY FERATUM 60”, además las proyecciones de las películas: The Time Guardians, Rendez Vous y una selección de cortos mexicanos. El “Teatro Emperador Caltzontzín” se engalana de recibir la premiere de la tan esperada película mexicana de ciencia ficción AZTECH Las profecías, Perdida y Cuidado con lo que Deseas, con presencia de los directores y elenco.



Las actividades presenciales se llevarán a cabo con todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades, las personas que quieran asistir es necesario apartar su boleto en https://feratum-fest-2020.boletia.com/ habrá cupo limitado y protocolos sanitarios de acceso, todas las actividades serán gratuitas.



GALAS

Película inaugural a través de Cinépolis Klic

La apertura correrá a cargo del hipnótico filme canadiense Come True, de Anthony Burns con una gala inaugural el 19 de noviembre. La historia atrapará a los espectadores que se verán envueltos en las peores pesadillas de Sarah, interpretada por Julia Sarah Stone (Allure), que desesperada por los sueños que la atormentan se ofrece para un estudio experimental, ganar dinero y curar su trastorno, sin embargo, el tratamiento despertará algo terrible y hasta entonces oculto en su interior. Esta función tendrá horarios específicos con cupo limitado.



Película clausura a través Cinépolis Klic

El homenaje a los filmes europeos de los 70, con tintes de horror gótico y sobrenatural, Skinwalker, protagonizado por el actor de culto Udo Kier, de Christian Neuman, pondrá el punto final a esta novena edición con un premiere exclusiva para México el 21 de noviembre con horario y cupo limitad.



HOMENAJES

FERATUM se une a las celebraciones por el 60 aniversario de uno de los más grandes clásicos del cine nacional de la época de oro, Macario, de Roberto Gavaldón, que es parte ya del imaginario de los mexicanos sobre la muerte. El festival rinde homenaje no sólo a la película que podrá disfrutarse en línea sino a su protagonista, el primer actor, Ignacio López Tarso, quien tuvo en Macario, su primer papel estelar que lo consagró internacionalmente y marcó el inicio de su fructífera colaboración con el director Roberto Gavaldón. Ignacio López Tarso, con su deslumbrante trayectoria que abarca más de seis décadas y más de medio centenar de películas, es uno de los histriones más prolíficos y destacados de nuestra cinematografía, por lo que este año FERATUM se complace en otorgarle el Nosferatu de Oro por su gran talento histriónico y su aporte fundamental al cine mexicano.



JURADOS

En esta novena edición, FERATUM, contará como siempre con el valioso apoyo de destacados cineastas, promotores culturales, críticos cinematográficos y profesionales de la cinematografía nacional e internacional como parte de su jurado 2020. En la categoría de largometraje mexicano serán los críticos Rafael Aviña, José Antonio Fernández y Salvador Franco, quienes otorguen el Premio Alucarda; por otro lado, Mario Székely y Luis Miguel Rosales tendrán a su cargo la categoría de largometraje internacional; mientras que Angélica Lares y Daniel Vivanco tendrán la responsabilidad de seleccionar el mejor largometraje iberoamericano; Isaac Basulto y Gonzalo Lira participarán en la de cortometraje mexicano; Camilla Demichelis y Jaime Jasso en la de cortometraje internacional. Asimismo, Antonio Gallardo y José Iñesta deliberarán acerca del mejor filme animado y Antonella Samaniego y Lourdes Elizarrarás, harán lo propio en el rubro plataforma en corto de guion. Los encargados de premiar la competencia del Rally Feratum 60, son: Sandra Becerril, Estrella Medina, Alberto Lee, Ulises Guzmán y los cineastas Michoacanos Juan Pablo Arrollo y Arturo Pimentel.



ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CONVERSATORIO con Raúl Lavado Verdú, colorista de la película The vast of Night, filme que ha ganado múltiples reconocimientos en festivales de todo el mundo, además ha coloreado cintas como: The Last Man, Reloca, Everybody Changes, presentado por Tony Gallardo EP de LAPOSTA VFX MÉXICO.

MASTER CLASS Homenaje a Ray Bradbury “De las letras al cine y de vuelta. Influencia en el cine y la televisión, organizada en colaboración con el Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción del Cenidiap-INBAL, para conmemorar los 100 años de Ray Bradbury, icono de la ciencia ficción y destacar su influencia e importancia en el séptimo arte y la televisión. Participan: Amadís Ross, Eduardo R. Gutiérrez, Marcela Chao, Naoura Broquet y Ramón López Castro.

*Ambas charlas serán transmitidas a través de FB y Youtube del festival.