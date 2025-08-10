Morelia, Michoacán, 10 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que dejar de fumar trae consigo importantes beneficios para la salud. A corto plazo, se registra una mejora en la circulación sanguínea y el funcionamiento pulmonar. Además, reduce de manera significativa el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y distintos tipos de cáncer.

El consumo del tabaco, en cualquier de sus formas, es dañino para la salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente mueren más de 8 millones de personas por esta causa.

Además de que es un factor de riesgo para un gran número de enfermedades y daños en gran parte de los órganos del cuerpo como son ojos, cerebro, nariz, dientes, boca y garganta; así como pulmones, corazón, pecho y abdomen; órganos reproductivos, piel y sistema óseo; además de que causa falta de atención, ansiedad y adicción.

Para ello, la SSM pone a disposición de la ciudadanía sus 16 clínicas especializadas para dejar de fumar, las cuales se encuentran en Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Cuitzeo, Tarímbaro, Zinapécuaro, La Piedad y Apatzingán, en las que se brinda atención integral a quienes desean abandonar el consumo de tabaco, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Los interesados, pueden obtener más información en la Dirección de Salud Mental al teléfono 4433.14.35.77, extensión 114 o enviar un correo electrónico a modelos.ssm2023@gmail.com