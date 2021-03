Defenderemos las propiedades de los michoacanos, no a la desincorporación de bienes: Fermín Bernabé

El Gobierno del Estado pretende desincorporar 10 predios para su venta aludiendo que es para fines de contingencia, pero no se aclara certeramente la aplicación del recurso

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2021.- El diputado morenista Fermín Bernabé Bahena recalcó que no se permitirá que el Gobierno del Estado venda 10 predios propiedad de los michoacanos aludiendo que es para fines de contingencia, cuando la administración estatal gasta más dinero en la renta de inmuebles y bien podría aprovecharse ese recurso para la contingencia y las propiedades que tratan de venderse para su uso como oficinas estatales.

“Aunado a que se gasta más dinero en la renta de inmuebles teniendo muchos que son propiedad del estado y que podrían usarse, pero que no se emplean, hay que recalcar que no existe claridad en qué se aplicaría el recurso que pretenden tener con la venta de estas propiedades del pueblo michoacano.

“Sí se habla de la contingencia, sin embargo, no hay líneas definidas sobre la aplicación del recurso, es decir, no se detalla ni transparenta su empleo. Además, consideramos que hay otras alternativas para solventar esta crisis”, puntualizó el legislador.

Sumado a lo anterior, el congresista manifestó que la ganancia que se obtendría de la venta de estos inmuebles del estado va de los 631 millones de pesos hasta los mil millones de pesos en su venta real.

“El estado se estaría deshaciendo del patrimonio de los michoacanos y eso no lo vamos a permitir. También existe la malsana intención de que la Junta de Coordinación Política intervenga y pase al Pleno esta propuesta sin tener la mayoría de ambas comisiones, que son la de Hacienda y Desarrollo Urbano”, declaró Bernabé Bahena.

El asambleísta puntualizó que 631 millones de pesos o mil millones de pesos es mucho dinero que no se dejará en manos del estado, cuando no se detalla patentemente en lo que se invertiría.

“Es algo que desde la Cuarta Transformación no vamos a consentir porque vamos a defender muy decididamente los bienes del pueblo, no dejaremos que se vendan y no se aclare con certeza a dónde irán los recursos”, acentuó.