Dedican memes, parodias, cumbias y hasta corridos, al Coronavirus

Morelia, Mich.- 11 de Abril de 2020.- El corrido es un género musical mexicano que tiene como punto clave hablar sobre un hecho real y aunque lo más común son gestas en batallas o hazañas individuales, las pandemias no han estado excentas de aparecer en este tipo de canciones.

En el caso de México en dos décadas se han enfrentado la pandemia de la Influenza (AH1N1) y del Covid-19, nuevo coronavirus, y estos ya tienen varias canciones a su nombre.

El el caso de la enfermedad registrada en 2009 un grupo llamado Fundillo Norteno publicó un corrido lo retrata como una enfermedad apocalítica y narra de el miedo que generó entre diversos grupos sociales y las afectaciones económicas que hasta ellos afectó.

“Los del Fundillo estan tristes, apenas estaban pegando, la gente los procuraba, andaban por todos lados, ahora andan untando botes para poder probar bocado”.

Sin embargo también en 2009 también hubo quien consideró la pandemia de la Influenza un engaño del gobierno y hay un corrido al respecto, cuyos autores no están identificados pero que fue subida el 10 de junio de ese año por el usuario de youtube Jaimenicanor que contiene frases como: “Es puro paro gente”, “Ahí nos traían creyendo en el virus de la influenza, que para variar no es cierto”.

Otros en cambio agradecieron que se encontrara el tratamiento para la Influenza como el caso de Don Manuel y Pablito originarios de Nautla, Veracruz, quienes cantan en dueto: “Ya llegó la medicina para curar este mal/ Todo México festeja que se puede este mal”.

Ya sí se puede ser un lista de grupos en los que también se incluyen Los Chanates de Chihuahua, así como Los Rangel de Iztapalapa.

En cuanto a la actual pandemia de Cronavirus, desde marzo pasado varios corridos han circulado varios corridos, el más mediático tal vez el de Marco Flores y la Banda Jérez, que hace tres años causó polémica por la Danza de los Viejitos, ahora canta acerca de no temerle a la enfermedad, en un vídeo en Zacatecas con vistas aéreas.

En dicho corrido señala que “Me vale el coronavirus, porque las manos ya me lavé/ A mí me vake el coronavirus porque me cuido y me cuidaré”.

Los hijos del Caminante usa incluso imagenes de noticiarios con covertura en China e Italia, y retoma el tema del temor en el público con frases como: “Secretarias de salud todas se encuentan alertas de personas infectadas para abrirles la puerta”.

Los Potrillos de Turicato con instrumentos tradicionales de los sones terracalenteños evocan los decesos generales y también el origen en China, así como su expansión “Por España y por Italia respiran puro peligro. Ya dieron toque de queda en Estados Unidos”.

Sentimiento Zacatecano al son del acordeón hace una reflexión acerca del comportamiento humano y sus consecuencias: “Esto va dedicado a todo el mundo en general, porque nosotros mismos lo estamos matando”.

A esto se unen corridos cuyos autores no son identificados en videos publicados, donde los temas coincidentes son las plegarias, las instrucciones a seguir y la necesidad de trabajar de la gente que vive al día.

“Es muy facl el decir que te quedes en tu casa, porque quieren ayudarnos y que no haya más contagios/ Si no vas a trabajar te corren de tu trabajo/ Pobrecitos los empleados los corren de su trabajo, dicen que por la epidemia el pago será más bajo, si cuando el pago es completo, nunca el pobre ha completado”, señala un corrido subido por el usuario de Youtube uffi hernandez.

Asimismo se suman canciones en otros generos como cumbias y parodias.

