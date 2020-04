Debe México solicitar, a EU, frenar deportaciones ante crisis sanitaria: Lucila Martínez

“Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, es urgente que el Gobierno de México solicite a los Estados Unidos, que se frenen las deportaciones, ya que las mismas se realizan sin protocolos y es inhumano que, en medio de la pandemia, se les esté exponiendo, por lo que, es apremiante que también se les garantice el acceso a los servicios médicos”, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado de Michoacán.

La legisladora reprobó las políticas migratorias de Donald Trump, quien no ha parado con las deportaciones en medio de esta pandemia mundial por el coronavirus y, pese a la situación sanitaria, se continúe deportando, en medio de muchas violaciones, sin aplicarse los protocolos para detectar el Covid-19.

Refirió que los migrantes indocumentados, hoy en día, están viviendo una terrible situación, ya que, además de los operativos para deportarlos, miles perdieron su trabajo y no tienen un seguro de desempleo y sólo pueden acceder a los servicios médicos en urgencias, sin garantías a nada más.

Ante las denuncias de activistas y autoridades de los estados fronterizos del Norte, quienes acusan que el Gobierno de Estados Unidos aprovecha la contingencia para deportar a mexicanos, a través de operativos en la madrugada y sin personal del Instituto Nacional del Migrante, Lucila Martínez subrayó que el Estado Mexicano debe solicitar, al vecino país, frenar las deportaciones ante crisis sanitaria.

Aunado a ello, consideró que se deben buscar los mecanismos para apoyar a los connacionales que, por no contar con sus papeles para estar en el vecino país, hoy están en mayor riesgo al Covid-19, porque sólo pueden acceder a los servicios médicos en emergencia y no cuentan con Medicare, ni con seguro de desempleo y, por ende, no califican a los apoyos que el presidente de dicha nación anunció.

Además de ese difícil panorama, los migrantes que decidan regresar a su lugar de origen pueden ser susceptibles a acciones discriminatorias, ya que en redes sociales se han observado varios mensajes donde la población les pide no venir, por lo que deben existir protocolos para apoyarlos y es cuando el Gobierno Federal debe demostrar con hechos su compromiso con este sector.

“Es desolador porque muchos deportados se les arresta en condiciones inhumanas y violatorias a sus derechos y, en medio de esta contingencia, no se les revisa previamente su situación médica, sólo son mandados a las fronteras, sin ningún protocolo, ni para ellos, ni para los que van en las unidades”, afirmó.

Lucila Martínez recalcó que hoy más que nunca que el Gobierno de México debe emprender acciones para la protección de nuestros migrantes y población en general. “No se les puede dejar en desamparo”, finalizó.