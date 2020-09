De julio a la fecha, suspendidos 166 establecimientos por incumplir normas sanitarias

Morelia, Michoacán, a 23 de septiembre de 2020.- Desde el mes de julio a la fecha, periodo en el que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) arrancó el programa de Guardianes de la Salud, se han suspendido 166 establecimientos pertenecientes a 26 municipios, por no cumplir con las normas sanitarias.



Mediante los operativos realizados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se han verificado 75 mil 169 establecimientos esenciales y no esenciales en los municipios de Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán, Múgica, La Huacana, Parácuaro, Huetamo, Pátzcuaro, Puruándiro, Tlalpujahua, Zamora, Zacapu, Sahuayo, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, Angamacutiro, Churintzio, Panindícuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, Maravatío, Charo, Ario de Rosales, Villa Jiménez y Carácuaro.



La SSM coordina las acciones de estos hombres y mujeres, quienes de manera conjunta se dan a la tarea de realizar búsquedas intencionadas en comercios esenciales y no esenciales.



Durante los operativos se revisa que los lugares implementen las medidas básicas de higiene como: tapetes sanitizantes, filtro sanitario, sana distancia, termómetro para medir la temperatura y letreros que indiquen el uso obligatorio de cubrebocas.



Estas acciones son parte de la estrategia del Gobierno del Estado para romper con la cadena de contagio por COVID-19, dentro de la Nueva Convivencia.



Destacar que durante los trabajos de supervisión se cuenta siempre con el apoyo de personal del Ayuntamiento, Guardia Nacional y Seguridad Pública.