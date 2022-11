De Charo a la Cdmx, Servicios Aéreos de la SSP traslada a menor con quemaduras

Charo, Michoacán, 9 de noviembre del 2022.- Como parte de la encomienda de la actual administración estatal, de salvaguardar la vida de las y los michoacanos, paramédicos de la Dirección de Servicios Aéreos, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), trasladaron a un menor de edad al Hospital Pediátrico Tacubaya, ubicado en la Ciudad de México.

Personal de esta Dirección, arribó al Hospital Infantil en el municipio de Charo, donde recibieron al paciente, quien sufrió quemaduras de segundo grado superficiales; situación que requería de su atención médica especializada de emergencia.

Con una duración de vuelo de tres horas con 36 minutos, el menor de edad de tan solo dos años y dos meses, fue trasladado de manera exitosa y recibido por personal médico, quien atenderá de manera oportuna su padecimiento.

La SSP reitera que las unidades aéreas con las que cuenta está institución, se encuentran al servicio de la población para la atención de emergencias médicas, accidentes y desastres naturales; mismas que pueden ser solicitadas en las líneas telefónicas 911 y 089.

Copyright © 2022 Secretaria de Seguridad Pública, Todos los Derechos Reservados.

http://michoacan.gob.mx

Nuestra dirección es:

Secretaria de Seguridad Pública

Calle Teodoro Gamero #165

Colonia Sentimientos de la Nación

Morelia, Michoacán 58178

Mexico

Add us to your address book

Recibes estos correos ya que estas registrado en nuestra base de datos

con correo verificado o es de acceso público.

Quieres cambiar como recibes estos correos?

Puedes actualizar tus datos o anular suscripción

Email Marketing Powered by Mailchimp