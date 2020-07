Dan certeza patrimonial a 178 familias de escasos recursos en La Huacana

La Huacana, Michoacán, a 18 de julio de 2020.- Como parte del programa estatal de atención a asentamientos humanos “Suelo Seguro”, este sábado el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo entregó 178 escrituras a igual número de familias en situación vulnerable.

“Lo valioso de este programa es darle tranquilidad a la gente, como una responsabilidad social con la gente más necesitada, poderle garantizar su patrimonio, estoy muy contento de concretar este compromiso con ustedes”, señaló.

Jesús Calderón, beneficiario del programa, agradeció el apoyo del mandatario ya que hará posible dar tranquilidad a sus seres queridos.

“Estas escrituras son para mis hijas, me siento muy contento porque ya no me voy a ir sin dejarles nada, ahora tendrán un techo seguro”.

Esta acción implica un ahorro de 2.6 millones de pesos para las familias beneficiadas, que se suma a las 4 mil 151 escrituras entregadas por el Gobierno del Estado en la actual administración encabezada por Silvano Aureoles.

“Lo que hoy concretamos contribuye al desarrollo urbano ordenado y al mejoramiento en la calidad de vida de las familias michoacanas, al brindarles certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra”, concluyó el secretario de Medio Ambiente, Cambió Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), Ricardo Luna García.