Da Gobernador banderazo para llevar alimentos a todos los municipios

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2020.- Con el fin de asegurar alimentos para las familias de Michoacán que lo requieran durante el periodo de aislamiento obligatorio, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó hoy el arranque oficial de la entrega de despensas del Plan Michoacán Alimenta, que llegará a todos los rincones del estado.



“El reto es que no falte la comida, sobre todo en las familias que están en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a multiplicar los esfuerzos, vamos a caminar con ustedes, no voy a permitir que alguien sufra por hambre en el estado durante esta crisis de salud”, señaló el Gobernador.



A través de un mensaje a las y los michoacanos, Silvano Aureoles explicó que este Plan inicia con la entrega de alimentos, domicilio por domicilio, a todos los enfermos de COVID-19 y a sus familias.



También, se inicia la entrega a los sectores más vulnerables y con riesgos mayores ante la pandemia, de manera especial a mujeres embarazadas, adultos mayores en desamparo y a personas con enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.



Lo mismo para las familias donde el padre o la madre se quedaron sin ingresos porque perdieron su trabajo por la contingencia.



“En mi gobierno estamos conscientes de que no es nada sencillo para alguien que tiene un empleo precario o un ingreso con el que viven el día a día, quedarse en su casa, por eso la implementación de este programa”, manifestó, al asegurar que su gobierno ha trabajado de tiempo completo para conformar el plan alimentario hoy puesto en marcha.



Para ello, ya se encuentran instalados y con abastecimiento 16 centros ubicados en todas las regiones del Estado, en donde se proyecta la entrega de 280 mil despensas al mes en todos los municipios, con el apoyo de 150 unidades de la Policía Michoacán.



El mandatario explicó que se han conformado un Comité Estatal y 15 Comités Regionales, con la finalidad de que los apoyos lleguen de manera transparente a quienes de verdad lo necesiten.



“No voy a permitir que se lucre con la necesidad de la gente en una situación crítica, que se lucre con la preocupación y la angustia de nuestras familias, por ello la instalación de estos comités, pero también la colaboración de la Policía Michoacán para entregar los alimentos”, dijo.



De esta manera, Aureoles Conejo afirmó que su Gobierno no se queda ni se quedará de brazos cruzados para proteger a las familias durante la contingencia por el COVID-19.



En el marco de este programa, se ayuda también a las familias campesinas de lentejeros y arroceros del Estado, a quienes se les compró varias toneladas de producto que se va a entregar.