Croacia venció a Marruecos 2-1 y consiguió el tercer puesto en #Catar2022

El equipo de Luca Modric fue superior y se quedó con el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, al ganar 2-1 al equipo Marroquíe.

Los espectadores disfrutaron de un partido de fútbol emocionante desde el principio. Croacia se adelantó primero a los 7 minutos, con un ensayado lanzamiento de falta de Ivan Perisic a Josko Gvardiol, que remató con un cabezazo bien colocado. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: Marruecos dispuso de un tiro libre directamente en el contraataque a los 9 minutos. Hakim Ziyech introdujo el balón en el área desde la derecha, donde Achraf Dari estaba en el lugar adecuado para cabecear y lograr el empate. Tras el gol de la igualdad, el partido se calmó un poco, pero Croacia tuvo claramente más el juego. Marruecos esperó y vigiló los contraataques, ya que no consiguió sacar gran cosa del partido. Croacia restableció su ventaja justo antes del descanso, cuando Mislav Orsic remató con rosca por encima del poste en el borde izquierdo del área. No ocurrió mucho más en la primera parte y los croatas se fueron al descanso con ventaja.

Tras el descanso, el partido se volvió un poco más tranquilo. Marruecos se atrevió a jugar un poco más, pero no pudo crear ninguna ocasión incisiva. Esto se debió también a que los croatas hicieron un buen trabajo en defensa y cortaron de raíz casi todos los peligros. En una ocasión, sin embargo, Youssef En-Nesyri consiguió pasar y se quedó solo ante el guardameta croata Dominik Livakovic, pero éste mostró excelentes reflejos y atajó el disparo de En-Nesyri. Después, el equipo croata tuvo algunas acciones de ataque más, pero al final resultaron inofensivas. El partido terminó con victoria de Croacia por 2-1, que se aseguró así el tercer puesto en esta Copa Mundial. Marruecos, sin embargo, dejará este torneo como el primer equipo africano que alcanza el cuarto puesto en el certamen.

Momento clave del partido

Croacia tuvo más el partido durante largos tramos y lo controló en su mayor parte. Marruecos se plantó bastante atrás y se centró en la compacidad y la seguridad en defensa. Eran peligrosos sobre todo mediante estandartes y contraataques. Los croatas, en cambio, hicieron su juego, combinaron a menudo cerca del área marroquí y tuvieron una mayor fluidez de juego. También se atrevieron a disparar a puerta desde más lejos, ya que Bono, inusualmente, no parecía hoy tan seguro en algunas situaciones. A pesar del alto nivel de posesión de Croacia, Marruecos seguía siendo capaz de crear peligro a través de su rápido juego de cambios. Las situaciones estándar también fueron un pilar importante en el juego de los marroquíes, como se pudo ver en el primer gol del empate. Por momentos, también mostraron buen fútbol, pero la defensa croata se mostró ordenada y segura. Esto significaba que sólo podían suponer una amenaza para los croatas en casos aislados.

Datos estadísticos