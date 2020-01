Tras criticar la doble moral de Ana Lilia Guillén, la diputada del PRD, Araceli Saucedo Reyes, le exigió a la legisladora federal y a su partido, Morena, no confundir a la población con información falsa cuando dice que es responsabilidad del Gobierno del Estado los graves efectos que ha causado en la población la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI.



“Fue una decisión de la Federación, fue una decisión de Morena y sus diputados, y ahora quieren esconder sus errores”, fustigó Saucedo Reyes.



La lideresa del PRD en el Congreso del Estado, sostuvo que no es en Michoacán donde están los problemas por la falta de atención en el servicio de salud, sino en las decisiones de la 4T, que hoy tienen a millones de mexicanos en vilo, al no saber su estatus clínico, además de los despidos de miles de trabajadores.



“A todas luces, el INSABI ha generado más incertidumbre y zozobra en la población que carece de un régimen de seguridad social, y eso es muy grave. Eso fue algo que validaron Morena y sus diputados, entre ellos la propia Ana Lilia Guillén, quien hoy muestra una doble moral”, sostuvo.



Recordó que, en Michoacán, el propio gobierno federal ha calificado al sistema estatal de salud entre los tres mejores de México.



Destacó que, lo que el Gobierno del Estado ha hecho en materia de salud para recuperar, dignificar y ampliar el sector, no tiene precedente.



Prueba de ello, dijo, es que hoy es una institución con finanzas sanas, el 100 por ciento de sus centros de salud fueron rescatados y rehabilitados, y se cuenta con dos obras de gran importancia en puerta: los hospitales que sustituirán al Civil y al Infantil de Morelia.



“A diferencia de la federación, la calidad de los servicios de salud en Michoacán ha mejorado considerablemente; hoy hay orden, el abasto de medicamentos se estabilizó y fueron rescatadas 43 obras abandonadas”, dijo.



Además, agregó, Michoacán pasó del lugar 17 al número tres a nivel nacional, en cuanto al índice de transparencia de los recursos.



Para Araceli Saucedo, la problemática generada a partir de la entrada en funciones del INSABI, no ha sido motivo para que en Michoacán se deje de atender a la población.



“Sería bueno que la diputada Ana Lilia le explique a los michoacanos en qué consiste el INSABI, cuál es su alcance y cómo va a ayudar a la población, porque hoy lo que vemos en su postura es solo una cortina de humo para ocultar los errores que hoy tienen a millones de mexicanos en la incertidumbre”, sostuvo.