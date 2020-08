Cristóbal, de cachorro a ave fénix, el análisis de Carlos Montaño

Cristóbal, de cachorro a ave fénix…

Por Carlos A. Montaño

Es casi seguro, que Cristóbal Arias Solís no sea el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, eso no quiere decir que no tenga la fuerza para serlo; no hace falta ser experto para saber que tiene a todos los liderazgos de Morena en su contra… Por encargo de Andrés Manuel?, no lo sabemos…

Lo que si es cierto, es que al parecer Raúl Morón es el elegido del Presidente de México para ser su candidato en Michoacán; como en los viejos tiempos, veremos cómo nuevamente el dedazo surge con fuerza arrastrado por los vientos de cambio de la 4ª Transformación desde la misma Presidencia…. Y no podía ser menos, ya que Morena y el viejo PRI, es lo mismo…. Aunque a muchos les duela, sólo que más radicales y menos interesados por el bienestar del país.

Pero regresando al tema, Cristóbal Arias creció en aceptación pese a la guerra sucia que han emprendido varios en su contra, tiene muchos adeptos, incluso muchos más que los que tienen juntos Carlos Torres Piña, Alfredo Ramírez Bedolla, Selene Vázquez Alatorre, el alcalde de Pátzcuaro y otros más.

Por lo anterior, puede ser que Cristóbal Arias aparezca como candidato a la gubernatura por Michoacán, pero con otro partido; y es que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pueden ser buenas opciones, incluso como candidato ciudadano…. Ni el Verde ni el del Trabajo, tienen candidatos fuertes o bien posicionados…. Ni Reginaldo Sandoval, ni Francisco Huacuz, le llegan a la rodilla a Cristóbal Arias… Menos los posibles aspirantes que pudiera tener el Verde, espero equivocarme….

Tanto Reginaldo como Ernesto Núñez, son inteligentes y son buenos para los negocios… Así que seguramente, lo estarán analizando; pero hay más opciones reales para Cristóbal Arias; por ello, decimos que ha resurgido como el ave fénix….

Su equipo de operadores políticos ha trabajado sin descanso por todo el territorio michoacano, de ahí la fuerza que tiene; sin duda, aún no está derrotado, porque cuenta con el respaldo de Ricardo Monreal, hombre fuerte de la 4T y líder de senadores del país… Ahora bien, en caso de que Cristóbal fuese elegido como candidato por Morena, muchos lo traicionarían y sería una unidad ficticia…

Los grupúsculos de Morena pronto empezarán a pelear posiciones y más de uno, quedará inconforme, ya que no hay mucho que repartir para tanto interesado en el bienestar de Michoacán… Aja…

De cualquier forma, será interesante ver el desenlace y en que acaba todo esto que inició con el rechazo de morenistas y aliados de ese partido contra el Cachorro de Churumuco… Que más que debilitarlo, lo catapulto para abanderar a otro partido en caso de que lo dejen fuera… Pero como siempre, la mejor opinión la tiene usted amigo y amiga lectora.

Por hoy es todo, hasta la próxima.