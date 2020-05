Créditos de Plan Económico Emergente, gran ayuda para mantener el empleo

Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), continúa con la entrega de créditos del Plan Económico Emergente para el Apoyo a las Familias Michoacanas.



Marcela tiene una cocina económica al poniente de Morelia y se ha visto afectada por el COVID-19, ya que sus ventas bajaron un 85%. Desde hace quince días cerró el negocio debido a que ya no podía pagarle a los empleados. Ante ello, decidió solicitar el crédito, lo que le va a servir para resistir el aislamiento obligatorio.



Beatriz, quien se dedica a la venta de gelatinas y ropa de segunda mano desde hace 2 años, con el crédito que le otorgaron, adquirirá mercancía y mobiliario para poder seguir subsistiendo. Comentó que la pandemia le afectó totalmente, ya que dejó de vender sus artículos y postres, porque la gente ya no le compraba.



Verónica compartió que vende globos en las plazas y la pandemia le afectó un 80% de las ventas, ya que no puede trabajar, sin embargo, la necesidad la llevó a confeccionar cubrebocas para tener un ingreso en lo que le permiten seguir laborando. Con el crédito que le otorgaron, surtirá mercancía para vender una vez que las autoridades lo permitan.



Para el Gobierno de Michoacán, es prioridad el apoyo a las familias michoacanas emprendedoras, pues son las micro y pequeñas empresas las que generan la mayor cantidad de empleos.