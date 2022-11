Coordinación con autoridades morelianas, necesaria para combatir el maltrato y crueldad animal: FGE

La Fiscalía General del Estado y el Ayuntamiento de Morelia, trabajan en colaboración para el bienestar de los animales de diversas especies en condiciones de maltrato o crueldad animal.

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2022.- Con la finalidad de brindar la debida atención a los animales de las diversas especies que se encuentran en situación de maltrato o crueldad animal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) estableció compromisos para trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Morelia.

En reunión de trabajo, el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, José Jesús Reyes Mozqueda, en representación del Fiscal General, Adrián López Solís y el Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Nezahualcóyotl Vásquez Vargas, resaltaron la trascendencia de que exista una articulación de esfuerzos para que se le dé una oportuna atención y seguimiento a los delitos en materia fauna doméstica y silvestre que actualmente se presentan en Morelia.

En dicho encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones de Servicios Públicos Municipales, Reyes Mozqueda, así como el titular de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, Gerardo Rodrigo Jiménez Gutiérrez, manifestaron la importancia de la operatividad coordinada con Policía de Morelia en el primer sector centro de la ciudad, ante la gran afluencia y tránsito de caninos en la zona peatonal, ya que representa un alto índice de riesgo tanto para la sociedad como para la especie, por las condiciones en las que viven y que no permite su libre y sano desarrollo.

Asimismo, mencionaron algunos de los actos que son considerados como maltrato animal y que se han detectado en la capital michoacana son: acumulación de animales en condiciones precarias; golpes por diversión o con el fin de privarlos de la vida y envenenamiento, entre otros.

Durante este encuentro, el funcionario municipal manifestó la disposición de dotar un espacio de la Dirección del Centro Animal a la Unidad Especializada de la Fiscalía, para el resguardo de las especies caninas en condiciones de maltrato o crueldad que sean aseguradas.

La Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso de mantener acciones firmes que contribuyan a la protección de la fauna y la biodiversidad.

