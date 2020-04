Convoca UNIVIM a la formación de tutores virtuales

Morelia, Michoacán, a 29 de abril del 2020.- La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ha puesto en evidencia la importancia de la educación virtual y, en ésta, el rol del tutor es fundamental para guiar y potencializar los esfuerzos de los estudiantes.



Por ello, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, UNIVIM, abre la convocatoria para cursar el Diplomado en Formación de Tutores en Ambientes Virtuales para el Aprendizaje, curso con duración de 4 meses, programado para iniciar el próximo 18 de mayo y dirigido a todos los que deseen formarse como tutores en cualquier nivel educativo, desde primaria hasta posgrado.



Con nueve años de existencia, la UNIVIM se ha consolidado como la mejor universidad pública en su tipo del país, y en gran medida esto ha sido posible por la preparación específica que tienen sus tutores, quienes además de tener una formación previa en su ámbito profesional, reciben una instrucción particular para el desarrollo de su labor como facilitadores del conocimiento a los alumnos.



El rector de la UNIVIM, Alejandro Bustos Aguilar, puntualizó que el diplomado es un producto hecho en la propia institución, basado en las experiencias, la teoría educativa y la investigación de campo, “es un diplomado que resume el trabajo que ha dado buenos resultados y que hoy se pone a disposición de quien lo requiera”.



La emergencia sanitaria, apuntó Bustos Aguilar, “nos ha puesto a prueba en cuanto a la capacidad no solo técnica sino humana de la educación virtual, hoy vemos que de manera emergente la mayor parte de las escuelas públicas y privadas recurren a la virtualidad como única opción de estudios, es válido, pero hay que reconocer que no todos los alumnos ni todos los maestros están capacitados y profesionalizados en la educación virtual”



Sin embargo, apuntó, “hay que tomar la experiencia y armonizar a la educación virtual con la presencial, estableciendo programas y planes de estudio bien desarrollados, con cargas de trabajo adecuadas y con tutores especializados”.



El cierre de inscripciones es el 15 de mayo y para conocer al detalle la malla curricular del diplomado, perfil del ingreso y registro se pueden consultar las ligas: http://www.univim.edu.mx/diplomados/diplomado-de-formacion-de-tutores/

http://www.univim.edu.mx/quieres-formarte-como-tutor-virtual/