Convoca TJAM a registrarse en Juicio en Línea

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2020. Desde este lunes pasado, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) retomó sus actividades presenciales, alrededor de 200 personas han acudido a su sede en Morelia, a fin de proseguir con sus asuntos ante este órgano jurisdiccional.

El Tribunal había trabajado a puertas cerradas en las semanas recientes, debido a la incidencia de contagios por SARS-CoV-2 entre su personal; sin embargo, desde el 12 de octubre retomó la atención al público, “pues nuestro objetivo es mantener el acceso a la justicia administrativa en esta contingencia”, comentó el magistrado presidente, Sergio Mecino Morales.

El magistrado informó que, hasta ahora, las visitas al Tribunal son de ciudadanos y profesionales del derecho, quienes mayoritariamente buscan revisar expedientes y, en menor medida, registrarse ante la plataforma digital del Juicio en Línea.

“Pero dado que, por la propia contingencia, no podremos recibir nuevos asuntos por la vía tradicional hasta que la Secretaría de Salud federal cambie el semáforo de riesgo, hacemos un atento llamado a nuestros usuarios, tanto ciudadanos como autoridades estatales y municipales, para que acudan al TJAM a registrarse en el Juicio en Línea”.

El registro en la plataforma requiere sólo una visita al Tribunal, precisó Mecino Morales; una vez hecho, y convalidados los datos de la persona o autoridad en cuestión, la plataforma está dispuesta para dar acceso y cauce a las demandas que se presenten, “tal como se haría por la vía tradicional, con la misma validez, pero con la diferencia de que se lleva menos tiempo, de tres a cuatro meses”.

El magistrado Mecino Morales también destacó que dicho registro es optativo para los ciudadanos, “pero no así para las autoridades de los 113 municipios y del Estado ya que, por ley, están obligados a registrarse en nuestra plataforma”.

Según datos del TJAM, desde agosto de 2019 a la fecha, un total de 274 autoridades de los dos niveles se han registrado en la plataforma, y de éstas 247 se han convalidado, “por lo que pueden ser notificadas en el momento en que un ciudadano demanda uno de sus actos con nosotros”, indicó.

Sin embargo, las autoridades no registradas “pueden ser notificadas por lista, y se tendrán por hechas a la autoridad”; esto es, que no podrán enterarse de que existen juicios administrativos en su contra e, incluso, puede que éstos se vayan en rebeldía, precisamente por no contestar la demanda, explicó el magistrado presidente.