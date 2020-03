Convoca TJAM a integración de Observatorio Ciudadano

Morelia, Michoacán, 05 de marzo de 2020. Con el fin de integrar a la ciudadanía en sus procesos de fortalecimiento institucional, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), lanzó este 4 de marzo una Convocatoria para la Conformación de su Observatorio Ciudadano.

“El objetivo del Observatorio, es que la sociedad conozca y sea partícipe de las actividades que realiza este órgano jurisdiccional”, comentó el magistrado Sergio Mecino Morales, presidente del TJAM.

Expresó: “se trata de un mecanismo de participación ciudadana, que nos permitirá mantener contacto con los distintos sectores en Michoacán y, a través de ello, legitimar la función de este Tribunal frente a la sociedad”.

Por otra parte, añadió, “será un elemento importante, pues prevemos que el Observatorio funcione como un referente para el análisis y la construcción de propuestas relacionadas, no sólo con el fortalecimiento del Tribunal, sino también con el cumplimiento de su función sustantiva: resolver las controversias suscitadas entre los ciudadanos y las autoridades, según la norma”.

De acuerdo con el magistrado Mecino Morales, dicha convocatoria está abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas en la entidad; a las organizaciones civiles, así como los sectores sociales en general, interesados en participar de las acciones concernientes a este órgano jurisdiccional.

Para ser parte del Observatorio Ciudadano del Tribunal de Justicia Administrativa, las y los interesados deben cumplir ciertos requisitos, tales como:

Residir en Michoacán desde al menos un año antes de la publicación de la convocatoria; no haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político durante los últimos tres años; no haber sido candidato a cargo de elección popular en el último proceso electoral; y, entre otros, no haber pertenecido al servicio público en el año reciente.

Los interesados deberán presentar su solicitud correspondiente durante los 30 días hábiles contados a partir de la publicación de la convocatoria, en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), sito en Bruselas118, colonia Villa Universidad C.P. 58060, en Morelia, en horario de lunes a viernes entre las 8:30 y las 16:00 horas.